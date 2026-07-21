La Diputación Foral y la Cámara de Álava impulsan con 225.000 euros la internacionalización y competitividad empresarial

VITORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral y la Cámara de Álava impulsan con 225.000 euros la internacionalización, la competitividad y el desarrollo sostenible del tejido empresarial alavés, según ha informado este martes el diputado general, Ramiro González, en una rueda de prensa.

El acuerdo destinará la subvención a siete programas para acompañar a las empresas en su actividad internacional, reforzar su presencia en redes y foros internacionales y promocionar Álava "como un territorio atractivo para invertir, emprender y desarrollar nuevos proyectos empresariales". El convenio estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre, aunque podrá financiar actuaciones desarrolladas desde el 1 de enero.

La Diputación dotará con 85.000 euros al International Desk, que ofrecerá información y asesoramiento personalizado tanto a empresas que desean iniciar su internacionalización como a aquellas que necesitan apoyo para realizar operaciones de comercio exterior en diferentes países.

Asimismo, destinará 20.000 euros a la participación en la red Great Wine Capitals, que permitirá defender los intereses de Rioja Alavesa en esta organización internacional. Entre las actuaciones previstas se encuentran los Premios Best Of al Turismo Vitivinícola, el encuentro del Club Best Of y la participación en la reunión anual de la red, que tendrá lugar en Nueva Zelanda.

El Trade Desk u Oficina de Defensa Arancelaria estará subvencionado con 20.000 euros y proporcionará asesoramiento sobre las medidas arancelarias que afectan al comercio internacional. También ofrecerá información personalizada sobre productos afectados, evaluación de riesgos y oportunidades, boletines periódicos y alertas específicas, con especial atención a la política arancelaria de Estados Unidos.

El programa de anclaje de empresas de capital extranjero, dotado con 32.000 euros, permitirá mantener un seguimiento estable de las más de 130 empresas de capital extranjero implantadas en Álava, conocer sus necesidades y detectar posibles riesgos derivados tanto de su actividad como de las decisiones adoptadas por sus empresas matrices.

El programa de posicionamiento internacional responsable y Club de Sostenibilidad estará financiado con 30.000 euros y promoverá espacios de formación, acompañamiento y colaboración dirigidos a grandes empresas y pymes para mejorar su desempeño económico, social, ambiental y de gobernanza.

La administración foral invertirá 33.000 euros en Invest in Álava, reforzará la promoción del territorio como destino para la implantación y consolidación de proyectos empresariales y nuevas inversiones.

Finalmente, Álava Welcome, con 9.000 euros, dará a conocer la realidad económica y las oportunidades del territorio entre delegaciones y representantes extranjeros y favorecerá el contacto de las empresas alavesas con responsables institucionales de sus mercados objetivos.