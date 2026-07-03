La Diputación Foral y Cybasque impulsan un programa para reforzar la ciberseguridad de las empresas alavesas

El programa se dirigirá prioritariamente a pequeñas y medianas empresas - DFA

VITORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava y Cybasque, la Asociación de Industrias de Ciberseguridad del País Vasco, han alcanzado un acuerdo para poner en marcha un programa de formación y acompañamiento práctico dirigido a mejorar la ciberseguridad del tejido empresarial alavés.

La iniciativa permitirá que las empresas participantes conozcan su nivel de madurez en materia de ciberseguridad, identifiquen sus principales riesgos y reciban formación y asistencia especializada para definir y aplicar medidas concretas de mejora, según han informado ambas partes en un comunicado.

El programa se dirigirá prioritariamente a pequeñas y medianas empresas y prestará especial atención a los sectores industriales del territorio.

La diputada foral de Desarrollo Económico e Innovación, Saray Zárate, ha valorado el acuerdo y ha destacado su importancia para la competitividad de Álava. "La ciberseguridad ya no es únicamente una cuestión tecnológica; es fundamental para garantizar la continuidad de la actividad, proteger el conocimiento de nuestras empresas y competir con garantías en mercados cada vez más exigentes", ha indicado.

Zárate ha señalado que la iniciativa responde a las características del tejido económico alavés, marcado por una importante presencia industrial y por sectores como la automoción, la fabricación avanzada y el desarrollo de productos con componentes digitales.

El proyecto se plantea con una metodología de formación-acción, que combinará la adquisición de conocimientos con su aplicación directa en cada empresa.

El programa comenzará con un diagnóstico del nivel de madurez en ciberseguridad de las organizaciones participantes. A partir de los resultados obtenidos se diseñarán itinerarios adaptados a sus necesidades y se organizarán sesiones formativas y talleres prácticos sobre gestión de riesgos, continuidad de negocio, protección de infraestructuras y cumplimiento normativo.

La formación abordará, entre otras cuestiones, la Directiva europea NIS2, el Cyber Resilience Act, la regulación UNECE R155 y estándares como ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad o IEC 62443. Estas regulaciones afectan de manera creciente a sectores estratégicos y obligan a las empresas a adaptar sus sistemas, sus productos y sus procedimientos internos.

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Las empresas recibirán también acompañamiento técnico individualizado para elaborar sus propios planes de actuación, priorizar medidas de seguridad y estructurar proyectos que puedan presentarse a las convocatorias de ayudas de la Diputación Foral de Álava o de otras instituciones públicas.

La iniciativa complementará los instrumentos de apoyo económico que la Diputación Foral de Álava ya ofrece a través de programas como Álava Innova-Digitaliza.

"No se trata solamente de facilitar recursos económicos, sino de ayudar a las empresas a prepararse para utilizarlos adecuadamente", ha explicado Zárate.

El programa contempla asimismo la elaboración de guías, plantillas y herramientas prácticas que las empresas podrán seguir utilizando una vez finalizado el acompañamiento. También se realizará una evaluación de los resultados y se estudiará la continuidad de la iniciativa mediante futuras ediciones o la creación de una comunidad de práctica en materia de ciberseguridad.

El presidente de Cybasque, Xabier Mitxelena, ha destacado la importancia de acercar las capacidades del ecosistema vasco de ciberseguridad a las necesidades específicas de las empresas alavesas.

En este sentido, ha indicado que muchas empresas "siguen pensando en la ciberseguridad cuando ya han sufrido un incidente", y que el objetivo del organismo que preside es "ayudar a incorporar una cultura de prevención y gestión del riesgo que permita a las empresas alavesas anticiparse a las amenazas y proteger un activo tan valioso como su información, sus procesos o la confianza de sus clientes".

Cybasque agrupa a empresas, centros tecnológicos, universidades y otros agentes vinculados a la ciberseguridad y trabaja para fortalecer las capacidades del sector, favorecer la transferencia tecnológica y promover la adopción de soluciones avanzadas.