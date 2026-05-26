La Diputación Foral de Gipuzkoa aprobará este año 18 nuevas convocatorias de empleo público

Exámenes de las OPEs de Diputación de Gipuzkoa en Ficoba - DFG

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha celebrado este martes en Ficoba (Irun) las pruebas correspondientes al primer ejercicio de ocho convocatorias de empleo público aprobadas en 2025, en una jornada que se ha desarrollado con normalidad y que se enmarca en el proceso de renovación y fortalecimiento de la plantilla foral. La institución foral ha avanzado que aprobará 18 nuevas OPEs este año.

Las convocatorias aprobadas en 2025 permitirán cubrir 96 plazas, incluidos 68 puestos en el cuerpo de bomberos, y forman parte de una planificación más amplia con la que la institución busca dar respuesta a las necesidades estructurales de personal.

Así, este martes se han realizado dos convocatorias. La primera para los puestos de personal de comedor de limpieza (6 plazas), conductor (5 plazas), técnico medioambiental (4 plazas), ayudante de cocina (4 plazas) y bombero (68 plazas). En la segunda convocatoria se ha realizado la prueba para los puestos de técnico auxiliar de instalaciones (1 plaza), técnico auxiliar de laboratorio (2 plazas) y agente fiscal (6 plazas).

La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha destacado que la Diputación "mantiene una apuesta firme y sostenida por el empleo público como eje para garantizar unos servicios públicos de calidad" y ha anunciado que este mismo año se probarán 18 nuevas convocatorias en las que ya están trabajando.

Actualmente, la Diputación tiene en tramitación 23 convocatorias que suman un total de 194 puestos de trabajo. Berasaluze ha enmarcado este esfuerzo en un contexto de "transformación organizativa, marcado por el relevo generacional".

"En la próxima década cerca de la mitad de la plantilla se jubilará, y es imprescindible anticiparse con una planificación ordenada que permita incorporar de manera progresiva y estable nuevos perfiles profesionales", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que la estrategia de la Diputación combina la cobertura de plazas estructurales con la generación de bolsas de trabajo que "refuercen la capacidad de respuesta de la institución ante futuras necesidades".