Diputación de Gipuzkoa y Andade impulsan un CPR sanitario para la reutilización de material ortoprotésico

SAN SEBASTIÁN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Fundación de lucha contra el Cambio Climático, Naturklima, ha puesto en marcha, junto a la Fundación Andade (Asociación Nacional de Amputados de España), el segundo Centro de Preparación para la Reutilización (CPR) del territorio, enfocado al ámbito sanitario y ortoprotésico.

El proyecto ha sido presentado en rueda de prensa por el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, el presidente de la Fundación Andade, Manuel Quesada, y la directora foral de Transición Ecológica, Mónica Pedreira, quienes han destacado el carácter "innovador y social" de este nuevo CPR Sanitario.

Según han explicado, tras la construcción del primer CPR dedicado al textil, el Departamento de Sostenibilidad "da un paso más en su estrategia de economía circular" con la creación del CPR Sanitario, un proyecto pionero en el Estado que combina "salud, sostenibilidad y solidaridad".

El centro recoge, evalúa y reacondiciona prótesis, ortesis, sillas de ruedas, muletas y material auxiliar para darles una segunda vida útil, ya sea a través de su cesión a personas que lo necesitan en el territorio o mediante donaciones internacionales a países en vías de desarrollo y zonas en conflicto.

400 ARTÍCULOS

En su primer año de funcionamiento, el proyecto ha conseguido recuperar cerca de 400 artículos sanitarios, con la colaboración de una amplia red de entidades públicas, privadas y sociales: Clínica IMQ, Hospital Donostia, colegios profesionales sanitarios, distribuidoras farmacéuticas, ONGs y asociaciones locales. A esta red se están sumando nuevos agentes, lo que permitirá incrementar el volumen de material recuperado y reforzar la logística de recogida.

Asensio ha subrayado que "este nuevo CPR representa la esencia de nuestra estrategia: transformar residuos en recursos, y hacerlo generando impacto social positivo". "Una vez más nos situamos a la vanguardia de la economía circular con una iniciativa que une medio ambiente, salud y cooperación, demostrando que las políticas públicas pueden mejorar la vida de las personas y cuidar el planeta al mismo tiempo", ha apuntado.

La Fundación Andade lidera la operativa de recogida, evaluación y donación del material, "tejiendo una red solidaria que ya alcanza Euskadi y Navarra, con vocación de crecimiento estatal", ha señalado su presidente, Manuel Quesada, quien ha destacado que este CPR "permite ofrecer soluciones reales a personas que no pueden acceder fácilmente a estos dispositivos, al tiempo que se evita que un material de alto valor termine en la fracción de rechazo".

El CPR Sanitario se enmarca en los objetivos del Plan de Gestión de Residuos de Gipuzkoa 2019-2030 y de la Estrategia de Economía Circular de Gipuzkoa 2030, promoviendo la reutilización y fomentando la colaboración interinstitucional. Además, se integra en las iniciativas impulsadas durante la Semana Europea de Prevención de Residuos.