Diputación de Gipuzkoa aprueba el convenio con Pasaia, URA y Aguas del Añarbe para el saneamiento de Donibane

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha aprobado el nuevo convenio de colaboración entre el Departamento de Sostenibilidad, el Ayuntamiento de Pasaia, la Agencia Vasca del Agua (URA) y la Mancomunidad de Aguas del Añarbe, para impulsar la ejecución de las obras del saneamiento de Donibane en el entorno de Plaza Bizkaia.

Desde la institución foral han destacado que la aprobación de este acuerdo institucional supone "un paso relevante que permite desbloquear el proyecto y activar el siguiente paso administrativo", como es la licitación de las obras, una vez el convenio sea formalizado por todas las partes firmantes.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha subrayado que "este convenio demuestra que cuando hay voluntad política, los proyectos avanzan". "Hoy damos un paso firme para dejar atrás los retrasos y poner en marcha una obra imprescindible para Donibane y para la salud ambiental de la bahía de Pasaia", ha afirmado.

Asensio ha insistido en que el Departamento de Sostenibilidad "vuelve a demostrar que cumple con sus compromisos, impulsa soluciones y trabaja desde la cooperación institucional para desbloquear proyectos complejos que la ciudadanía lleva demasiado tiempo esperando".

En esa línea, ha explicado que este acuerdo "fija con claridad las responsabilidades de cada administración y ahora es fundamental que todas las partes actúen con la misma voluntad y diligencia para que las obras puedan comenzar cuanto antes".

El proyecto, redactado por IDOM Consulting el pasado mes de abril de 2026, contempla una inversión de 1.464.100 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. La intervención incluye la implantación de una red separativa de aguas residuales y pluviales en Plaza Bizkaia, Juan XXIII y el inicio de Donibane, así como la construcción de una estación de bombeo que impulsará las aguas residuales hacia la red de alta de Aguas del Añarbe para su tratamiento en la EDAR de Loiola.

El Departamento de Sostenibilidad asume el 30% de la financiación, con una aportación total de 439.230 euros, y liderará la ejecución técnica del proyecto, incluyendo la licitación, contratación, dirección e inspección de las obras.

Al Ayuntamiento de Pasaia le corresponde la puesta a disposición de los suelos necesarios, la separación de aguas pluviales en origen para evitar su entrada en la red de saneamiento, así como la gestión del tráfico, la movilidad, la comunicación con la ciudadanía y la resolución de incidencias durante el desarrollo de las obras.

El acuerdo sustituye al convenio de 2023, que no llegó a ejecutarse tras la necesidad de actualizar el proyecto técnico y ajustar la planificación a las condiciones reales del entorno urbano.