Diputación de Gipuzkoa y la asociación Bekoz Beko se unen para impulsar un proyecto ecofeminista en India

SAN SEBASTIÁN, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora de Transición Ecológica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Mónica Pedreira, y la directora de Cooperación, Ana Priede, han recibido este viernes en el Palacio foral a la asociación guipuzcoana Bekoz Beko, que trabaja desde hace años en la India apoyando el proyecto Sheroes Hangout, que promueve el empoderamiento de mujeres supervivientes de ataques con ácido, combinando la lucha contra la violencia machista con la defensa del medio ambiente.

Desde el Departamento de Sostenibilidad se ha concedido una ayuda de 4.000 euros destinada a la instalación de paneles solares en el café Sheroes Hangout, en la ciudad india de Lucknow, con el objetivo de reducir el consumo energético, abaratar costes y disminuir la huella de carbono del local.

"La sostenibilidad no es solo una cuestión ambiental. Es también una herramienta de justicia social y de igualdad. Con este proyecto ayudamos a que mujeres que han sufrido una violencia extrema puedan mirar al futuro desde la dignidad, la autonomía y el respeto al planeta", ha señalado Pedreira.

Según han explicado, el sistema solar permitirá reducir entre tres y ocho toneladas de CO2 al año, garantizando un suministro energético "limpio, estable y más económico". Esta actuación se enmarca en la apuesta del Departamento de Sostenibilidad por proyectos internacionales que "integran sostenibilidad, equidad y justicia social".

EMPLEO Y FORMACIÓN

Asimismo, desde el Departamento de Cultura y Cooperación de la Diputación Foral de Gipuzkoa se seguirá apoyando el trabajo que la asociación desarrolla junto a la entidad india Chhanv Foundation, responsable del proyecto Sheroes Hangout, una iniciativa que ofrece empleo, formación y apoyo social a mujeres supervivientes de ataques con ácido en India.

La subvención, que alcanza los 20.000 euros en la convocatoria de ayudas a la cooperación 2025, contribuye a acciones concretas de empoderamiento femenino, sostenibilidad y derechos humanos, como talleres de formación y reciclaje creativo, programas de salud sexual y educación menstrual, creación de espacios seguros para mujeres y, en el caso de Lucknow, la citada instalación de paneles solares para reducir la dependencia energética y promover la sostenibilidad ambiental.

Priede ha afirmado que desde el Departamento de Cooperación ponen en valor "la defensa de los derechos de las mujeres, la equidad de género y el ecofeminismo como ejes fundamentales de la política foral", al tiempo que ha destacado que apoyar a la ONG Bekoz Beko significa "reforzar un modelo de cooperación que impulsa la autonomía de las mujeres, promueve un desarrollo justo y sostenible y contribuye, en definitiva, a construir un mundo más igualitario".

El proyecto Sheroes Hangout nació en 2014 de la mano de la organización india Chhanv Foundation con el objetivo de ofrecer una oportunidad de vida y trabajo a mujeres que han sobrevivido a ataques con ácido, un grave problema de violencia machista en India. Actualmente gestiona cafeterías en Agra y Lucknow, dos quioscos de comida en Noida y un centro de formación en Bengala.