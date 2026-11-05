Diputación de Gipuzkoa busca "fortalecer el músculo social y económico" del territorio con sus prepuestos para 2027

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa busca con su proyecto de Presupuestos forales para 2027, que este jueves ha comenzado a presentar en una ronda de comparecencias de los diputados forales en las Juntas Generales guipuzcoanas, "fortalecer el músculo social y económico" del territorio histórico.

La Diputación prevé invertir 1.433 millones de euros el año que viene en Gipuzkoa, 137 millones más que en 2026, lo que supone un 10% de incremento, para ofrecer "certidumbre y confianza en el futuro" a la sociedad guipuzcoana", según ha explicado la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itziar Agirre.

Agirre ha abierto la ronda de intervenciones detallando las principales claves del diseño del proyecto presupuestario, que ha definido como "ambicioso y de carácter inversor".

"La propuesta presentada parte de un contexto macroeconómico favorable y se ha desarrollado sobre una previsión de recaudación para 2027 un 8% superior a la recogida en el presupuesto inicial de 2026", ha indicado.

La diputada foral ha señalado que el Departamento de Hacienda y Finanzas cuenta con una dotación de 67,6 millones de euros para 2027, a fin de seguir "impulsando los proyectos ya iniciados de digitalización interna y tratamiento de datos".

Asimismo, en 2027 se destinarán 1,5 millones de euros a mejorar la red de oficinas de atención ciudadana y se continuará modernizando la plataforma tecnológica de la Diputación, integrando y actualizando los sistemas de gestión contable, presupuestaria y financiera.

En cuanto al Área de la diputada general, la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, ha señalado que este proyecto presupuestario contempla 30,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a las partidas de este año.

Según ha indicado, por ejemplo, la dirección de Igualdad Lingüística "seguirá contribuyendo el año que viene a la consolidación, desarrollo y normalización de proyectos comunicativos locales en euskara" y al refuerzo de la iniciativa Gipuzkoa Arigune.

Además, la Dirección de Derechos Humanos y Cultura democrática "pondrá el foco en la sensibilización y la pedagogía de la cultura democrática entre la población joven, impulsando campañas y espacios de diálogo que aborden el tema entre estudiantes", ha explicado, para lo cual cuenta con una partida de más de 100.000 euros para campañas de sensibilización en esta materia.

Por otro lado, la Dirección de Igualdad priorizará el avance en el desarrollo del Plan foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Gipuzkoa (2025- 2027). La Dirección foral de Estrategia contribuirá al desarrollo de nuevas apuestas estratégicas como las biociencias y la robótica, así como iniciativas innovadoras como la movilidad autónoma en los municipios pequeños.

El diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha detallado que su Departamento contará en 2027 con 58 millones de euros, un 8% más que en 2026, para "avanzar en la transición energética, impulsar la economía circular, y preparar a los municipios ante el cambio climático".

Entre las inversiones contempladas ha destacado la de 1,8 millones de euros para las comunidades energéticas, con el objetivo de extenderlas a todos los municipios de Gipuzkoa e incorporar baterías y sistemas inteligentes de gestión de la energía.

Además, ha subrayado que "los recursos destinados a la lucha contra el cambio climático crecen casi un 40% para desarrollar políticas de mitigación y adaptación". Dentro de ese programa, se destinarán 1,3 millones de euros a BateraLabs, para poner en marcha las actuaciones surgidas del proceso de participación ciudadana contra el cambio climático que se han llevado a cabo en todas las comarcas del territorio.

También se ha referido al despliegue en 2027 del Centro de Preparación para la Reutilización del Textil de Eskuzaitzeta, a lo que se destinarán 3,5 millones de euros.

Por otra parte, en 2027 se impulsarán 18 kilómetros de nuevos tramos de carril ciclista y se pondrá en marcha el primer piloto territorial de bicicleta pública, mientras que el presupuesto para Obras Hidráulicas crece un 46%.

POLÍTICAS SOCIALES

La diputada foral de Cuidados y Política Social, Maite Peña, ha destacado que su Departamento contará con la principal dotación presupuestaria, con un total de 687 millones de euros, 88 millones más que en 2026.

Según ha avanzado, se continuará avanzando en la transformación y modernización de la red residencial para personas mayores, con una partida presupuestaria de 69 millones de euros destinada al conjunto de estas actuaciones".

También se mantendrá el impulso a la construcción de nuevos recursos residenciales mediante la continuidad de las obras de Adinberri, en Pasaia; Arbes, en Irun; y Errezabal, en Elgoibar, y se pondrán en marcha cuatro nuevos centros, y un centro especializado.

Según ha avanzado, también se seguirán impulsando los Ecosistemas Locales de Cuidados, con una dotación de 600.000 euros en 2027. También se habilitará en 2027 una línea de ayudas para mejorar el confort climático de los recursos sociales.

Peña también ha dado cuenta de la incorporación de la nueva prestación económica dirigida a las personas con gran dependencia reconocida como grado III+ y de la puesta en marcha de un nuevo centro Hariberria en Lazkao, destinado a la atención y el acompañamiento de mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se destinará 1,6 millones de euros a reforzar las políticas de infancia y adolescencia.

Por último, la diputada foral de Gobernanza, Irune Berasaluze, ha señalado que su Departamento contará con una partida de 96,17 millones de euros para 2027 para "profundizar en su apuesta por una administración pública moderna, eficiente y cercana y seguir reforzando en personal y medios el servicio foral de bomberos y bomberas".

Como novedad para el año que viene, ha destacado la creación de una Oficina de Gobernanza del Dato, que "trabajará para mejorar los servicios públicos y avanzar en la gestión de la inteligencia artificial". Por su parte, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento contará con un presupuesto de 41,37 millones de euros.