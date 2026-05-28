Diputación de Gipuzkoa celebra el 7 de junio el Día del Parque Natural de Pagoeta con diversas actividades

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SAN SEBASTIÁN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Equilibrio Verde Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha organizado para el próximo 7 de junio el Día del Parque Natural de Pagoeta con varias actividades para poner en valor y dar a conocer a los guipuzcoanos la aportación que hace a la sociedad la vegetación, la fauna y las actividades ganaderas y agrícolas del parque, así como las posibilidades de ocio que ofrece.

Según ha explicado la institución foral, este año se ha elaborado un programa conjunto en colaboración con Pagoeta Mendizale Elkartea, el Ayuntamiento de Aia y la sociedad pública Etorlur para celebrar este evento, que alcanza su 60 edición.

Las actividades organizadas por la Diputación comenzarán a las 10.15 horas en la cima de Pagoeta y se prolongarán hasta el mediodía. Se han definido dos puntos de partida para acudir, uno en Aia y el otro en Zarautz.

Las personas participantes que quieran acudir desde Aia partirán en grupo a las nueve de la mañana desde la plaza Gozategi y realizarán un trayecto a pie de algo más de una hora, acompañadas por los educadores ambientales de Gipuzkoako Parketxe Sarea. El camino de vuelta se realizará a las 13.00 horas también con los educadores.

Teniendo en cuenta las características del recorrido, se recomienda estar familiarizado con caminar por el monte y llevar agua y calzado adecuado (el recorrido no es especialmente adecuado para niños pequeños y tampoco se podrán llevar perros). En el caso de Zarautz, el punto de partida será el bar Guria y el paseo comenzará a las 08.30 horas.

Una vez en la cima de Pagoeta, las personas participantes tendrán la oportunidad de ver de cerca la pottoka, de la mano de una persona experta de Gipuzkoako Pottokazale Elkartea, que explicará las peculiaridades de este animal.

Posteriormente, se soltarán las aves atendidas, cuidadas y curadas en Basabizi, centro de recuperación de fauna silvestre de Gipuzkoa de la Diputación, ubicado en Urnieta. Previamente, un guarda forestal de la Diputación Foral explicará el funcionamiento de Basabizi y los pormenores de las aves que se liberarán.

A continuación, habrá una exhibición del juego "euskal makila borroka" (lucha de makilas) de la mano del equipo de Oiartzun. A las 11.30 horas se ofrecerá una misa junto a la cruz y después será el turno de la trikitixa de la mano de Zarauzko TRIK kultur elkartea.

Durante toda la mañana también habrá la oportunidad de comer y de beber, gracias a Pagoeta Mendizale Elkartea de Zarautz. Sin embargo, cada persona "deberá llevar su propio vaso", han informado desde la Diputación.

PARQUE NATURAL DE PAGOETA

El parque natural de Pagoeta tiene una superficie de 29 kilómetros cuadrados. En 1998 fue declarada zona protegida y en 2012 pasó a ser Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000. El 88% del parque se localiza en el término municipal de Aia y el resto en los municipios de Zarautz y Zestoa. La mayoría de las tierras pertenecen a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Su paisaje actual está especialmente configurado por tres actividades: ganadería, agricultura y silvicultura. Además de refugio del patrimonio natural, el parque natural de Pagoeta es un lugar de ocio para muchos guipuzcoanos.