Diputación de Gipuzkoa celebrará la Kirolgala 2026 el 11 de diciembre en el Teatro Coliseo de Eibar

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Kirolgala 2026, la cita anual de reconocimiento al deporte guipuzcoano, se celebrará el próximo 11 de diciembre en el Teatro Coliseo de Eibar. Organizada por el Departamento de Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración del Ayuntamiento de la villa armera, la gala reunirá a representantes del ámbito deportivo del territorio para reconocer los logros, las trayectorias y los valores que han marcado el año.

Con motivo de esta nueva edición, el departamento de Cultura y Deportes abrirá este viernes el periodo de votación popular para elegir al mejor deportista del año, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de participar en uno de los reconocimientos de la Kirolgala 2026.

La gala servirá para "celebrar la buena salud" del deporte guipuzcoano, desde la base hasta la élite, y "poner el broche final a un 2026 lleno de éxitos en el deporte guipuzcoano".

Durante la velada se darán a conocer los principales galardones: Gipuzkoa Kirola Emakumeak eta Gizonak, el Premio al Compromiso Deportivo, el Premio Distira y el Premio Empresa.

Asimismo, se reconocerán los éxitos cosechados por los clubes y deportistas guipuzcoanos a lo largo del año, con especial atención a la representación del territorio en los Juegos Olímpicos de Invierno y a los deportistas que han alcanzado el podio en competiciones internacionales.