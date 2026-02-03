Diputación de Gipuzkoa contempla que el impuesto turístico esté implantada en San Sebastián para el verano

Mendoza e Insausti ante el Ayuntamiento donostiarra tras reunirse. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha trasladado el compromiso del Gobierno foral de que el impuesto turístico sea una realidad en San Sebastián para este verano, algo que el alcalde donostiarra, Jon Insausti ha calificado de "muy buena noticia para la ciudad".

Insausti y Mendoza se han reunido este martes en el Consistorio donostiarra para compartir los proyectos y avances en materia de innovación, movilidad, protección social y cuidados, deportes y emergencias, con el objetivo de generar "más bienestar y nueva economía" en la ciudad y en el conjunto del territorio histórico.

En el encuentro el alcalde y la diputada general de Gipuzkoa han realizado seguimiento de los avances y de los acuerdos en materia de industria, innovación y movilidad, de protección social y cuidados, así como de equipamientos de alcance territorial y emergencias. En los últimos años, ambas instituciones han impulsado desde la colaboración proyectos estratégicos de largo alcance como el polo Mubil de movilidad sostenible, la instalación el super-ordenador cuántico de IBM o el nuevo enlace de la GI-20 en Marrutxipi, entre otros.

Mendoza ha defendido que tanto Diputación, como Ayuntamiento donostiarra, están trabajando "codo con codo desde hace mucho tiempo" en contribuir a que la economía se transforme "de cara al futuro", en la "economía del mañana", haciendo "apuestas de la industria del futuro y de los puestos de trabajo del futuro".

También en la mejora de la movilidad y en el ámbito de los cuidados, con "nuevos proyectos para Donostia", así como para dar respuesta a las "40.000 personas que viven en una situación de pobreza o en riesgo de pobreza", y, en concreto a las que no tienen hogar, una cuestión que hay que abordar "desde un punto de vista territorial para darle una solución compartida".

En este sentido, ha avanzado que "en los próximos meses verá la luz un planteamiento para abordar esta cuestión desde un punto de vista territorial activando los equipamientos que hacen falta en cada uno de los municipios de Gipuzkoa, si en todos ellos hiciera falta". En este contexto, ha apuntado que habrá que analizar "el perfil" de cada persona, ya que se trata de ofrecer "una personalización del servicio", así como las infraestructuras con las que pueden contar en los diferentes municipios.

Además, la diputada general de Gipuzkoa ha anunciado, a preguntas de los periodistas, que la Norma foral para regular el nuevo impuesto turístico "se va a presentar en exposición pública en los próximos días", con el "compromiso" del Gobierno foral de "hacer todo lo posible para que se apruebe definitivamente, después de la exposición pública y la fase de alegaciones contestadas, en Consejo de Gobierno el 17 de marzo", de forma que "llegaría para el verano".

Insausti ha calificado este hecho de "muy buena noticia para la ciudad", ya que con esta medida "gana Donosti y ganan los donostiarras". "Al final si queremos un impuesto turístico es para mejorar la calidad de vida de los que viven aquí, de la comunidad local", ha dicho.

El alcalde donostiarra ha abogado por la consecución de "nuevos acuerdos, nuevas alianzas, nuevos compromisos y sobre todo una colaboración estrecha" con la Diputación foral de Gipuzkoa. "Una dupla que es vital, necesaria para hacer frente a los retos que tiene Donostia y el territorio", ha subrayado.

Tras defender que la institución foral y el ayuntamiento donostiarra trabajan "codo con codo" ha indicado que en el ámbito económico se requiere de "un territorio fuerte, próspero, que genere desarrollo económico, que genere empleo" y, en este ámbito, ha asegurado que Gipuzkoa ofrece "prosperidad", gracias "a la nociencia, a la biociencia, a la cuántica, a la ampliación del DIPC, por ejemplo", pero hay que "seguir reforzando la economía y el tejido" económico de Gipuzkoa, algo que "viene, entre otras cosas, de la mano del Parque Tecnológico de Miramon, que ampliarse hacia Illunbe y Galarreta", lo cual "va a ser posible gracias a la colaboración entre las dos instituciones".

Asimismo, ha señalado que "para reforzar la economía es importante la mejora de la movilidad" e infraestructuras como las del enlace de Marrutxipi o la mejora de accesos a Eskusaitzeta, al parque de Miramón o al Hospital Donostia. Insausti también ha apostado por hacer frente a cuestiones como el envejecimiento de la población con la puesta en marcha de mesas de trabajo interinstitucionales para "dar respuestas concretas a temas concretos".

PUERTO PASAIA

Por otro lado, Mendoza, a preguntas de los periodistas sobre las diferencias entre PNV y PSE-EE en torno a la gestión del puerto de Pasaia, ha recordado que la transferencia de la competencia de esta infraestructura del Ejecutivo central al vasco, "viene del Estatuto de Gernika" y "no se ha hecho en 46 años".

En este sentido, ha subrayado que, por tanto, se trata de "un incumplimiento de la ley por 46 años". En segundo lugar, ha señalado que se trata de decidir si "una dársena que es tan importante para la competitividad y para la economía" vasca, la gestiona "Madrid o Vitoria" y ella, desde luego, prefiere que lo haga "una institución mucho más cercana, como puede ser la de Vitoria".

Mendoza ha defendido que "la cercanía hace las cosas mucho más fáciles y mucho más rápidas". "No hay más que ver las inversiones que se han realizado en el puerto de Pasaia en estos últimos años", ha recordado, para indicar que mientras el Ejecutivo central ha invertido "400.000 euros", el resto de instituciones "ha destinado 12 millones de euros". "La diferencia es abismal y eso es por la cercanía en la gestión de una institución", ha subrayado.

A su juicio, eso es "lo más importante, lo más relevante" y otro tipo de debates no le van a hacer "perder el norte" que es "el cumplimiento del Estatuto de Gernika", por lo que esta transferencia "se debe realizar cuanto antes".