Diputación de Gipuzkoa destina 800.000 euros a impulsar nuevos carriles e infraestructuras ciclistas

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SAN SEBASTIÁN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación foral de Gipuzkoa destinará un total 800.000 euros a impulsar nuevas infraestructuras y carriles ciclistas (bidegorris) en municipios guipuzcoanos.

En un comunicado, el diputado foral de Sostenibilidad de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha informado de que el Departamento foral de Sostenibilidad ha resuelto la convocatoria de ayudas dirigida a los ayuntamientos para el desarrollo de la red local de vías ciclistas y la adquisición e instalación de infraestructuras para bicicletas, con una inversión total de 800.000 euros.

"La convocatoria permitirá financiar actuaciones en una veintena de municipios del territorio destinadas a construir nuevos tramos de bidegorri, mejorar conexiones existentes, redactar proyectos técnicos e instalar aparcamientos, puntos de autorreparación, señalización y sistemas de aforo ciclista", ha explicado.

Entre las actuaciones subvencionadas figuran "nuevos tramos de bidegorri en municipios como Astigarraga, Bergara, Arrasate, Donostia, Alegia, Orio, Tolosa o Elgeta, así como diversos proyectos de mejora y equipamiento de la red ciclista local", ha detallado.

Asensio ha subrayado que "estas ayudas forman parte de la estrategia foral para consolidar una movilidad más segura, saludable y sostenible en todo el territorio". "Cuando hablamos de bidegorris, no hablamos únicamente de infraestructuras, hablamos de ofrecer alternativas reales para los desplazamientos cotidianos", ha puesto en valor.

Además, ha señalado que el objetivo es que "cada vez más personas puedan ir a trabajar, al centro educativo, al comercio, a una cita médica o realizar cualquier gestión diaria de forma segura, cómoda y sostenible", al tiempo que ha destacado que "la creciente utilización de la red demuestra que la movilidad activa se está consolidando como una opción cada vez más presente en la vida diaria de la ciudadanía".

En 2025 la Red Básica Foral de Vías Ciclistas registró más de 10 millones de desplazamientos, la cifra más alta desde que existen registros, confirmando la utilidad de estas infraestructuras para los desplazamientos diarios de miles de personas en Gipuzkoa.

Finalmente, el diputado foral ha recordado que su Departamento "ha invertido más de 25 millones de euros esta legislatura en la construcción, ampliación y mejora de la red foral de vías ciclistas" y que "gracias a este esfuerzo inversor, Gipuzkoa cerrará la legislatura con un 67% más de kilómetros finalizados o en ejecución de los que estaban inicialmente previstos en la planificación aprobada en 2023, acelerando la conexión entre municipios y la creación de itinerarios seguros para peatones y ciclistas".