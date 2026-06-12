Diputación de Gipuzkoa inicia la construcción de la nueva rotonda de la entrada de Goierri Eskola

SAN SEBASTIÁN 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha comenzado la construcción de la nueva rotonda que simplificará y ordenará el actual cruce en la entrada de Goierri Eskola, en Ordizia. Las obras cuentan con un presupuesto de 245.799,46 euros y un plazo de construcción de 10 semanas, con lo que la previsión es que los trabajos puedan completarse en agosto.

Según ha informado la institución foral en un comunicado, esta actuación permitirá "mejorar notablemente" la seguridad vial y la fluidez del tráfico en un entorno en el que a diario confluyen trabajadores de diferentes empresas, estudiantes del Campus Goierri y personal de Su Eskola y del Parque de Bomberos, y que también da acceso a Oiangu (N-I-420).

Se trata de un punto de alta intensidad circulatoria. La rotonda permitirá que el actual cruce se "más claro, ordenado y seguro". Además, al tener un diámetro exterior de 30 metros, la anchura será suficiente para permitir la maniobrabilidad de los transportes especiales de CAF. De hecho, esta zona es un punto habitual de cambio de sentido para vehículos de gran longitud.

Así, se pretende garantizar que la nueva infraestructura sea plenamente compatible con la actividad industrial de la zona. La actuación incorporará, además, mejoras destinadas a reforzar la seguridad peatonal.

Los pasos de peatones formarán parte de un cruce seguro, configurando un itinerario continuo que se prolongará hasta su conexión con el recorrido de la zona de San Juan y Eroski, prevista en una fase posterior cuyo proyecto ya está siendo desarrollado por la Diputación.