Diputación de Gipuzkoa inicia este martes la ronda de reuniones con grupos junteros para negociar el presupuesto 2027

SAN SEBASTIÁN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral iniciará este martes la ronda de reuniones con los grupos junteros de las Juntas Generales para debatir el proyecto de presupuestos generales 2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Los encuentros comenzarán con el grupo del PNV, al que seguirá el PSE-EE. Posteriormente, comenzarán las reuniones con los grupos de la oposición con el PP. A continuación, será en encuentro con EH Bildu para finalizar con Elkarrekin Podemos.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado un proyecto de presupuestos para 2027 que prevé una dotación de 1.433 millones de euros, 137 millones más que en 2026 (+10%).