Diputación de Gipuzkoa inicia las obras para acondicionar una parada de autobuses "segura y accesible" en Azpilgoeta - DFG

SAN SEBASTIÁN 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha iniciado las obras para acondicionar una parada de autobuses en el barrio de Azpilgoeta de Mendaro, en la carretera N-634. Actualmente, las personas usuarias que toman el autobús de Deba deben esperar en la zona de la carretera y gracias a esta intervención se podrán mejorar las condiciones de "seguridad y accesibilidad".

Según ha informado el Departamento de Sostenibilidad, las obras cuentan con un presupuesto de 153.632,42 euros y un plazo de ejecución de diez semanas. Los trabajos previstos contemplan crear dos paradas de autobús, una por cada sentido, en un entorno más adaptado y seguro.

Para ello, se reordenará el espacio de la carretera, se dispondrán medidas de calmado del tráfico y se añadirá un paso de peatones iluminado para poder cruzar la carretera con seguridad.

El diputado de Infraestructuras Viarias, Félix Urkola, ha destacado que estas obras se enmarcan en "las aportaciones que estamos realizando desde las infraestructuras viarias para que el Departamento incremente el uso del transporte público y lo haga más seguro".

Urkola ha insistido en que esta mejora era "muy necesaria", ya que busca "evitar el riesgo que suponía hasta ahora que las personas usuarias tuvieran que esperar el autobús en la carretera o subir y bajar del mismo directamente desde la vía".