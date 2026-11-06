Diputación de Gipuzkoa inicia las obras de construcción de la nueva rotonda de Amute, en Hondarribia

Archivo - Gipuzkoa licita la construcción de la nueva rotonda de Amute para mejorar los accesos a Hondarribia - DFG - Archivo

SAN SEBASTIÁN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa, en el marco del desarrollo del Plan Integral de Mejoras de Bidasoaldea, ha iniciado las obras de construcción de la nueva rotonda en Amute, en Hondarribia. Esta infraestructura sustituirá al actual cruce semaforizado con el objetivo de mejorar la seguridad y eliminar las retenciones que se producen en este punto de acceso al municipio. Los trabajos tendrán una duración de seis meses.

Según han explicado desde la institución foral, la nueva infraestructura sustituirá al cruce regulado por semáforos, donde actualmente se generan retenciones en determinados momentos del día que afectan tanto al acceso al barrio como a los desplazamientos hacia Hondarribia y el aeropuerto.

La rotonda contará con tres ramales -dos correspondientes a la carretera N-638 y uno de acceso al barrio- y permitirá ordenar los movimientos del tráfico, reducir los tiempos de espera y reforzar la seguridad vial.

Para completar la intervención en el entorno de Amute, también se construirán un nuevo bidegorri y un itinerario peatonal paralelo a la carretera, que conectarán con el casco urbano de la localidad costera. Este proyecto se encuentra ya en fase de tramitación, a la espera de su licitación, y está previsto que las obras puedan ejecutarse en 2027.

Por otra parte, el departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial iniciará próximamente los trabajos para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal en el entorno del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la carretera de subida a Jaizkibel.

La intervención tiene como objetivo facilitar los desplazamientos a pie y hacer más seguros los recorridos entre el santuario, la campa superior, el mirador y el aparcamiento. El proyecto cuenta con un presupuesto de 404.886 euros y un plazo de ejecución previsto de doce semanas.

Entre las principales actuaciones previstas destaca la creación de un itinerario peatonal circular alrededor del santuario, que facilitará el acceso tanto a la campa superior como al entorno del mirador. Además, se habilitarán tres nuevos pasos peatonales para mejorar la conexión entre ambos lados de la carretera y permitir cruces más seguros hacia el mirador y el aparcamiento.

Para completar la actuación, se instalarán elementos de calmado del tráfico y se reducirá la velocidad máxima permitida de 40 a 20 kilómetros por hora.