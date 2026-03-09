Diputación de Gipuzkoa licitará el proyecto del bidegorri Maltzaga-Soraluze y prevé iniciar las obras en 2027

Presentación del inicio de la licitación de la redacción del proyecto del bidegorri Maltzaga-Soraluze - DFG

SAN SEBASTIÁN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa sacará a licitación las próximas semanas el proyecto del bidegorri Maltzaga-Soraluze y prevé iniciar las obras en 2027. De este modo, activa la redacción del proyecto que hará posible el enlace definitivo entre el Bajo y el Alto Deba mediante una conexión "estratégica y segura".

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha presentado este lunes el inicio de la licitación de la redacción del proyecto del bidegorri Maltzaga-Soraluze en un acto en el que también han participado el alcalde de Eibar, Jon Iraola, y el alcalde de Soraluze, Unai Larreategi.

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa licitará en las próximas semanas la redacción del proyecto para la construcción del bidegorri entre Maltzaga y Soraluze, "un paso decisivo para completar la conexión ciclable del valle del Deba y unir de forma continua el Bajo Deba y el Alto Deba".

El tramo Maltzaga-Soraluze es el único que falta para posibilitar la conexión mediante vías peatonales y ciclistas entre municipios como Eibar y Elgoibar con Soraluze y la comarca de Debagoiena.

La licitación permitirá concretar el trazado definitivo, las soluciones técnicas, los plazos de ejecución y el presupuesto de la actuación. El compromiso del Departamento de Sostenibilidad es que el proyecto quede redactado a lo largo de este año y que las obras puedan comenzar en 2027.

Se trata de un trazado técnicamente complejo, que discurre en algunos puntos por zonas de ladera, áreas próximas a infraestructuras existentes y entornos con condicionantes hidráulicos y viarios. El proyecto deberá determinar el mejor encaje posible en el terreno, garantizando "la seguridad, la integración ambiental y la continuidad" del itinerario.

"CONEXIÓN ESTRATÉGICA"

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha subrayado que la Diputación da "un paso firme para hacer realidad una conexión estratégica para el valle del Deba". Asimismo, ha destacado que esta actuación "permitirá avanzar hacia una movilidad más sostenible, segura y accesible, facilitando los desplazamientos cotidianos a pie y en bicicleta entre comarcas".

Por su parte, el alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha incidido en la importancia de este avance para la movilidad en todo el valle del Deba y ha recordado que la conexión entre Maltzaga y Soraluze "era el eslabón que faltaba para completar el eje ciclable del valle".

Iraola ha subrayado además que esta infraestructura permitirá mejorar las conexiones cotidianas entre municipios y ofrecer nuevas alternativas de desplazamiento.

Por su parte, el alcalde de Soraluze, Unai Larreategi, ha afirmado que se trata de "uno de los proyectos estratégicos para mejorar el bienestar de la ciudadanía de Soraluze".

Asimismo, ha avanzado que el Ayuntamiento analizará a lo largo de este año "cómo se podría conectar dentro del municipio el bidegorri que llegará desde Maltzaga con el que se dirige hacia Bergara". "Además del bidegorri, consideramos que se trata de una zona con un gran potencial para mejorar también los servicios de autobús y tren", ha añadido.