Diputación de Gipuzkoa muestra su voluntad de hablar con el sector del taxi, tras el paro de la pasada semana

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha mostrado su voluntad de hablar con el sector del taxi, tras el paro de tres horas que llevó a cabo el viernes de la pasada semana ante, según denunciaba, "la falta de medidas eficaces" por parte de las administraciones para "frenar las irregularidades que siguen produciéndose en la actividad de las VTC que operan a través de plataformas digitales" en la ciudad.

La Federación Vasca del Taxi anunció, sin convocatoria previa, que desde las seis del pasado viernes y hasta las nueve de la noche los taxis dejarían de prestar servicio en San Sebastián y la Zona de Régimen Especial de Donostialdea.

La portavoz foral, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ha afirmado que la Diputación "respeta el derecho a la protesta de cualquier sector, también el del taxi". "De todos es conocido que la entrada de los servicios de VTC en San Sebastián ha generado un malestar en el sector del taxi y desde aquí, como siempre, hemos manifestado la voluntad de hablar de lo que precisen con la Diputación", ha asegurado.

El paro del pasado viernes supuso la paralización de más de 400 taxis, con la adhesión de las dos asociaciones que prestan servicio en la capital guipuzcoana, Radio Taxi Donosti y Vallina, así como de la totalidad de los taxis de la Zona de Régimen Especial, que integra los once municipios del área de Donostialdea. A esta movilización también se sumaron los taxis de Hondarribia y de Irun que prestan servicio en el aeropuerto de San Sebastián.

El citado paro constituye el primer paso de un calendario de movilizaciones que continuará el próximo 7 de octubre con una manifestación autonómica del taxi en San Sebastián, convocada por la Federación Vasca del Taxi.