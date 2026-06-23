Diputación de Gipuzkoa pide "actuar con responsabilidad" y "reforzar las medidas" durante la noche de San Juan

Archivo - Hogueras de San Juan en Hondarribia. - AYUNTAMIENTO HONDARRIBIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Gipuzkoa ha hecho un llamamiento a "actuar con responsabilidad" y "reforzar las medidas" durante la noche de San Juan ante las altas temperaturas.

La institución foral guipuzcoana ha instado a la ciudadanía y a las asociaciones y personas responsables de la organización de las fiestas, para que "actúen con responsabilidad y refuercen las medidas de seguridad".

"Las altas temperaturas previstas incrementan notablemente el riesgo de propagación del fuego, por lo que resulta más importante que nunca extremar la prevención y actuar con prudencia en todo momento", han destacado desde la Diputación.

La institución foral ha solicitado que "no se enciendan hogueras cerca de zonas forestales o con abundante vegetación" y ha pedido "respetar las prohibiciones y directrices establecidas por los ayuntamientos y las autoridades competentes".

Por su parte, la Diputación se adhiere a los criterios establecidos por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y subraya que "el ambiente festivo y la seguridad deben ser compatibles".

Además, ha advertido de que "la mayoría de los accidentes que pueden producirse son evitables si se actúa con sentido común y responsabilidad". Por ello, ha señalado que "es fundamental seguir las indicaciones de las personas responsables de protección civil y atender a las recomendaciones".

La Diputación ha recordado que "el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento estará plenamente operativo durante la noche, con todos los parques de bomberos del territorio en alerta y preparados para intervenir si fuera necesario".

Asimismo, dado que nos encontramos en situación de riesgo de incendios forestales, deberán evitarse también las hogueras de San Juan a menos de 40 metros de la vegetación en zonas rurales. "Los recursos de extinción de incendios forestales de la Dirección de Montes y Patrimonio Natural también estarán en alerta y listos para actuar", han subrayado las mismas fuentes.

Asimismo, han advertido de que en zonas con abundante vegetación, especialmente en áreas arboladas y entornos urbanos periféricos, "el riesgo es mayor con estas condiciones meteorológicas" y ha solicitado "evitar hacer fuego" en esos lugares. Por último, desde Diputación han recordado que "la noche de San Juan es una noche de celebración, pero esa celebración no puede en ningún caso generar situaciones de riesgo evitables" y "es responsabilidad de todas y todos vivir la fiesta con seguridad".

CAMBIOS

El Ayuntamiento de Errenteria ha informado de cambios en el programa de la víspera de San Juan debido al calor. Así, se reduce e horario en el que los txistularis municipales pondrán música a la soka dantza que bailará el alumnado de Herri Arte Eskola en la Herriko plaza de 19.30 a las 20.00 horas. Además, se suspende la Urdiaingo Kantaia del grupo Iraultza Dantza Taldea, prevista inicialmente a las 22.00 horas.

En Hernani también hay cambios en el programa festivo y así, el pasacalles de Musika Eskola queda suspendido y la comparsa de los cabezudos será modificada. Además, se prohíbe la realización de hogueras particulares de San Juan y los recorridos de Akelarre Txikia y Akelarre Nagusia serán modificados, según ha informado el Consistorio.

Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Zarautz han indicado que, debido a las altas temperaturas esperadas también para este miércoles, los organizadores del concierto de la ermita de San Pelaio han decidido suspender el evento.