Diputación de Gipuzkoa realizará un estudio para evaluar las mejoras en el sistema de ayudas por cuidados en el hogar

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SAN SEBASTIÁN 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Gipuzkoa realizará una estudio en profundidad sobre el impacto y la evolución de las prestaciones PEAP (Prestaciones Económicas de Asistencia Personal) y PECEF (Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar) de cara a adoptar mejoras y ajustes en el sistema de ayudas para el cuidado en el hogar, entre ellas elevar las actuales cuantías.

Así se lo ha reclamado este miércoles el pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, que ha aprobado una propuesta acordada entre Elkarrekin Podemos y los partidos que sustentan la Diputación (PNV y PSE) a partir de una iniciativa original de la formación progresista.

La enmienda transaccionada pide al Gobierno foral que analice y evalúe el impacto y la evolución de las prestaciones PEAP y PECEF de la Ley de Dependencia en Gipuzkoa, incorporando "una propuesta de futuro que integre los principios de sostenibilidad y equidad" en relación al resto de colectivos atendidos por la Diputación. La propuesta fija un plazo de seis meses para que la Diputación presente este informe en el Cámara foral.

La portavoz de Elkarrekin Podemos, Miren Echeveste, ha defendido que "es evidente la necesidad de disponer de un análisis técnico en profundidad para tomar otras decisiones de calado en el ámbito del cuidado en el hogar".

En este sentido, ha asegurado que la subida de las ayudas es "indispensable" ya que "su cuantía no ha ido en consonancia con la subida del coste de la vida en los últimos años, y tampoco en las sucesivas actualizaciones que ha experimentado el SMI para atender a ese mayor coste de la vida".

Echeveste ha recordado que el 85% de la ciudadanía de Gipuzkoa desea ser cuidada en su propia casa todo el tiempo que sea posible. Por ello, ha remarcado que "por supuesto es fundamental" que la Diputación de Gipuzkoa "acometa esta subida de cara a garantizar el buen cuidado de las personas con dependencia en su entorno familiar".