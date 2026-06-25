Diputación inicia el despliegue del Plan Integral de Mejoras para la integración de la N-I y la A-15 en Andoain - DFG

SAN SEBASTIÁN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Gipuzkoa continúa avanzando en el Plan Integral de Mejoras para la integración de las carreteras N-I y A-15 en Andoain. Tras la publicación la pasada semana del proyecto del enlace de Bazkardo, el departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial ha activado el desarrollo del conjunto del plan, que abarca intervenciones desde Bazkardo hasta Sorabilla.

Según ha explicado el diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Felix Urkola, "el Plan se desarrollará mediante tres grandes lotes de trabajo, que permitirán planificar de forma coordinada las distintas actuaciones previstas y acompasar su ejecución con otros proyectos actualmente en marcha en el municipio".

De esta manera, por una parte, se ha sacado a licitación la redacción de los proyectos de mejora e integración de las zonas de Bazkardo y Mimendi (primer lote); y la mejora de la curva de Allurralde y medidas contra el ruido (segundo lote).

Asimismo, se ha sometido a exposición pública el proyecto para construir una nueva rotonda en Sorabilla, que sustituirá el actual cruce en el que confluyen el ramal de salida de la N-I en dirección Vitoria-Gasteiz, la incorporación a esta misma vía, la carretera GI-3610 que conecta Andoain y Aduna, así como el acceso al propio barrio.

MIMENDI

La transformación urbana en Mimendi y su entorno constituye una de las actuaciones de mayor envergadura del plan, con intervenciones destinadas a integrar la infraestructura viaria y mejorar la calidad de vida de los barrios de la zona. En este ámbito se concentran algunas de las actuaciones de mayor impacto del conjunto.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde esta semana a la licitación de la redacción del proyecto correspondiente a este primer lote de actuaciones, que incluye la construcción de una cubierta frente al barrio de Mimendi, que permitirá soterrar las dos direcciones de la carretera, así como el desarrollo del nuevo vial SAPA-Bordaberri, una nueva rotonda con salida central por Caravanas y un nuevo acceso en Txistoki.

La redacción del proyecto ha salido ya a licitación, con un presupuesto de 358.554 (IVA incluido) euros y un plazo estimado de 11 meses. Urkola ha subrayado que este lote recoge "las actuaciones que permitirán mejorar la conectividad interna de Andoain, reducir el tráfico de paso por áreas residenciales, generar nuevos espacios públicos y avanzar en la integración efectiva de la infraestructura viaria en el entorno urbano".

En particular, la cubierta de Mimendi se configura como uno de los elementos "más transformadores" del plan, al posibilitar la eliminación de una de las principales afecciones acústicas del municipio y generar un nuevo espacio público.

Asimismo, la ordenación del tráfico y la conectividad interna del municipio mejorarán de manera sustancial gracias a la nueva salida central por Borda Berri, con una rotonda que permitirá una conexión más directa y funcional, a la mejora de la accesibilidad de los barrios mediante el nuevo acceso en Txistoki, y a la creación del vial SAPA-Borda Berri, que reforzará la conexión interna de forma más segura y eficiente.

ALLURRALDE

Paralelamente, el departamento de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial ha dado luz verde a la licitación de la redacción del proyecto del segundo lote, por 83.728 euros (IVA incluido) euros y un plazo estimado de 7 meses.

El objetivo principal de las actuaciones de este lote será la mejora y actualización de la curva de Allurralde, uno de los puntos más complejos de la N-I a su paso por Andoain. Se suavizará su trazado para incrementar la seguridad viaria, mejorar la fluidez del tráfico y reducir los riesgos. En concreto, se ampliará la carretera a tres carriles en ambos sentidos.

Este lote incluirá también un conjunto de actuaciones destinadas a minimizar el impacto acústico de la carretera en el tramo central de Andoain, entre la Ikastola Aita Larramendi y Sorabilla.

Junto a la instalación de nuevas pantallas acústicas, el proyecto desarrollará soluciones de integración paisajística basadas en movimientos de tierras, montículos vegetales y nuevas plantaciones que permitan reducir tanto la afección sonora como el impacto visual de la infraestructura sobre ámbitos como el Paseo Miranda, Zumea, Etxeberrieta, Karrika y Sorabilla.

La intervención permitirá además liberar un nuevo espacio susceptible de integrarse en el ámbito deportivo de Allurralde o incorporarse a la red de espacios públicos del municipio.

SORABILLA

En cuanto al tercer ámbito de actuación, correspondiente al entorno de Sorabilla hasta la bifurcación de la A-15 hacia Navarra, el plan integral contempla una serie de intervenciones orientadas a ofrecer una solución definitiva al trenzado de Sorabilla y mejorar su ordenación.

Se actuará sobre el trenzado existente entre la N-I y la A-15 a su paso por Sorabilla, con el objetivo de evitar maniobras complejas y canalizar de manera más ordenada los movimientos de tráfico, mejorando así la seguridad y la fluidez en este punto.

Esta actuación está vinculada con el proyecto de la nueva rotonda de Sorabilla, que se encuentra desde esta semana en exposición pública. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 687.160 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Se sustituirá el actual cruce en el que confluyen el ramal de salida de la N-I en dirección Gasteiz, la incorporación a esta misma vía, la carretera GI-3610 que conecta Andoain y Aduna, así como el acceso al propio barrio.

La Diputación ha señalado que se trata de una de las primeras actuaciones que se materializarán dentro del plan integral de mejoras y permitirá en unos pocos meses "dar solución a un punto con elevada intensidad de tráfico, especialmente pesado, vinculado a los polígonos industriales del entorno".

La nueva rotonda permitirá ordenar los movimientos, eliminar las detenciones obligatorias actuales y favorecer una circulación más continua, segura y eficiente, mediante accesos que contribuyen a reducir la velocidad y salidas que facilitan la incorporación al tráfico.

Asimismo, se reubicará la actual parada de autobús situada en la salida de la N-I, que pasará a instalarse en el paso inferior bajo la carretera, un espacio cubierto que ofrecerá mayores condiciones de seguridad y comodidad para las personas usuarias.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha convocado una reunión informativa abierta a la ciudadanía el próximo 1 de julio, a las 19.00 horas, en Bastero Kulturgunea, en la que se presentarán de manera detallada los proyectos y actuaciones previstas en Andoain dentro del Plan Integral de Mejoras entre Bazkardo y Sorabilla.

El encuentro contará con la participación del diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, Félix Urkola, así como de los responsables del departamento.

Urkola ha subrayado que esta sesión responde a la voluntad de la Diputación de "dar cuenta con total transparencia del trabajo realizado hasta la fecha, explicar las decisiones adoptadas y la razón de ser de cada una de las actuaciones, así como compartir con la ciudadanía los detalles del plan de mejora previsto para Andoain". En este sentido, ha destacado que la reunión servirá también para aclarar dudas, responder a preguntas y recoger aportaciones de vecinos y vecinas que permitan mejorar diferentes aspectos de los proyectos.