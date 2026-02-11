Diputación vizcaína alerta de que están llegando mensajes fraudulentos que parecen comunicaciones de Hacienda sobre IVA

Pantallazo del mensaje fraudulento remitido como una aparente comunicación de la Hacienda de Bizkaia - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Bizkaia ha detectado la circulación de mensajes electrónicos fraudulentos dirigidos a cuentas personales que aparentan ser comunicaciones oficiales de Hacienda-Bizkaia relacionados con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente al ejercicio 2024.

En un comunicado de prensa, la institución foral vizcaína ha alertado de la comisión de este fraude relacionado con la declaración del IVA.

Según ha explicado, estos correos están encabezados por el título Comprobación limitada IVA - Ejercicio 2024 y contienen supuestos avisos sobre discrepancias en las declaraciones de IVA, facturas no reflejadas correctamente o documentación de operaciones intracomunitarias. Además, los mensajes invitan a acceder al enlace "Acceder a Bizkaikoa" para aportar documentación justificativa.

La Diputación Foral de Bizkaia ha recordado que nunca solicita información ni documentación personal ni empresarial por correo electrónico y que tampoco envía enlaces a los que la ciudadanía deba acceder para aportar datos.

Por todo ello, ha recomendado a la ciudadanía no abrir ni acceder a los enlaces incluidos en estos correos y no facilitar ningún dato personal o bancario. Ante cualquier duda, las personas contribuyentes pueden dirigirse a los canales oficiales de la Diputación Foral de Bizkaia o a sus oficinas presenciales.

La Diputación Foral de Bizkaia ha destacado la importancia de extremar las precauciones frente a intentos de fraude digital y de comunicarse únicamente a través de los canales oficiales para cualquier trámite tributario.