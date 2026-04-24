Director del aeropuerto de Bilbao pide tranquilidad porque el suministro de combustible está garantizado a corto plazo

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BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha asegurado que las compañías que suministran combustible para operar en Loiu les han transmitido "tranquilidad" porque el abastecimiento de queroseno está garantizado "a corto plazo". Tampoco se detecta riesgo de cancelación de vuelos como en otros aeropuertos europeos, a la espera de cómo evoluciona la crisis enérgetica, por lo que, "si tuviera que organizar las vacaciones, las seguiría organizando igual", ha dicho.

Grande ha hecho estas consideraciones en la quinta edición del Foro Gran Vía, impulsado por la Fundación Bancaria BBK en Bilbao, en la que ha participado junto al presidente del Puerto de Bilbao, Iván Jiménez, en un encuentro que, por primera vez, ha contado con dos ponentes en lugar de uno, como en los cuatro anteriores.

La situación geopolítica por la crisis energética y la guerra de Irán ha centrado buena parte de las preguntas y Grande ha reconocido que la situación actual "puede impactar en la economía en particular de las aerolíneas y de los aeropuertos, como el de Loiu.

Desde su perspectiva, ha subrayado que en España las plantas productoras de keroseno están garantizando el combustible a corto plazo, por lo cual en ese aspecto ha querido trasladar "tranquilidad". "Cada una de las compañías que suministran combustible a los aviones, en el caso de Bilbao, de momento, nos transmiten tranquilidad", ha dicho.

Tras afirmar que a nivel un poco más global, ya se ha establecido un grupo de seguimiento en el seno del Ministerio de Transición Ecológica, ha reconocido que, al igual que alguna compañía y aeropuerto europeo ha adelantado cancelaciones, es posible llegar a "situaciones de riesgo de aquí a unos meses". No obstante, ha indicado que la situación en los aeropuertos españoles "parece que es mejor, y a corto plazo no se detecta ese riesgo".

COMPETENCIA COMPARTIDA GOBIERNO VASCO

Preguntado por cómo puede afectar a los aeropuertos vascos el órgano bilateral que se va a constituir entre Gobierno vasco y gobierno central, Grande ha dicho que "siempre es positivo que los territorios y, en este caso el Estado y Euskadi cooperen y colaboren", y se ha mostrado partidario de "dar tiempo a este órgano bilateral porque hay espacio y margen para colaborar y cooperar".

En relación a si considera que en Euskadi sobra alguno de los tres aeropuertos actuales y si son compatibles entre sí, ha enfatizado que los tres son "absolutamente complementarios" porque cada uno aporta a sus respectivos territorios de base para luego contar con pasajeros del conjunto de Euskadi e incluso de las regiones limítrofes.

AEROPUERTOS VASCOS COMPATIBLES

Tras incidir en que, por la forma de operar y las características de cada aeropuerto comercial son "absolutamente complementarios", ha explicado que Bilbao está centrado más en el tráfico comercial, Hondarribia cuenta con "un mix muy bueno entre rutas comerciales y aviones de aviación ejecutiva" y, Foronda tiene "un importantísimo papel en todo el Estado en la carga aérea". "Con lo cual yo no solo creo que son complementarios, sino que son absolutamente necesarios los tres", ha defendido.

En materia de planificación a futuro, el director de Loiu ha adelantado que la infraestructura, "a tenor de la relevancia que ha adquirido la política europea", se plantea recuperar el vuelo a Bruselas, al igual que otras conexiones con América, en concreto hacia Canadá o países latinoamericanos.

"Estamos posicionados y compitiendo con otros aeropuertos y con otras regiones", ha proseguido, para añadir que, "posiblemente" se active la vía con Canadá porque la experiencia de Nueva York "ha sido muy positiva" y la compañía que la opera "está muy contenta porque ha funcionado muy bien".

DIEZ MILLONES DE PASAJEROS

Preguntado por si considera factible que el aeropuerto vizcaíno alcance a corto plazo los 10 millones de pasajeros, ha dicho que no lo percibe tan pronto porque "es una cifra que nos va a costar alguna década, teniendo en cuenta que tras la pandemia, lo normal es crecer al 3-4 por ciento como máximo" cuando ahora se está en 7 millones, "con lo cual todavía nos va a costar un poquito llegar a 10 millones".

Por otro lado, Grande ha dicho "rotundamente no" a que el aeropuerto abra las 24 horas porque, en su opinión, "uno de los éxitos del aeródromo de Bilbao es hacer compatible este crecimiento en pasajeros y en conectividad con el descanso de los vecinos y las poblaciones del Txorierri". A su entender, lo que puede verse como una desventaja a nivel de aeropuerto, cree que es "una virtud a nivel del territorio".

Respecto a la terminal de carga, ha adelantado que tienen proyectos para trasladarla desde la zona sur de Sondika a la zona industrial de la zona norte, como recoge el plan director aprobado el año pasado, aunque ha reconocido que "es un proyecto que está más verde que la ampliación de la terminal pero debería ir a continuación".

Por último, sondeado por si se trabaja para que alguna otra aerolínea pudiera hacer de Bilbao su 'hub' de operaciones y cuál podría ser, Grande ha precisado que se trabaja para incrementar las rutas, "pero tanto como otra base, como tienen Volotea o Vueling, ahora mismo, quizás no".