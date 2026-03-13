El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena anuncia su retirada debido al avance del alzheimer que padece

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VITORIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta vitoriano Juanjo Mena ha anunciado este viernes que el avance del alzheimer que padece, cuyos primeros síntomas empezó a notar hace un año, le obligarán a retirarse una vez concluidos los conciertos que tiene programados para este año.

Mena, a través de una carta pública difundida en las redes sociales, ha explicado que, un año después del inicio de los primeros síntomas de alzheimer, la evolución de la enfermedad le ha obligado a adoptar esta decisión.

"El tiempo no ha pasado en balde; la enfermedad ha avanzado; y yo, también, he cambiado. Las condiciones de hace un año no son las condiciones de ahora y la actual situación obliga a tomar decisiones importantes", ha indicado.

De esa forma, ha anunciado que "ha llegado ya la hora de la despedida", puesto que "la partitura tiene un final y sus últimos compases están ya escritos".

Mena ha anunciado que los conciertos de este año serán, "si no hay contratiempos", los últimos que dirigirá. La decisión --ha reconocido-- ha resultado "complicada de adoptar", aunque ha sido "muy meditada".

El director de orquesta ha afirmado que le gustaría que estos conciertos de despedida se convirtieran "en una ocasión especial para el agradecimiento" para su familia, "por su apoyo permanente y paciencia infinita"; y a todos los aficionados, orquestas y a cada uno de los músicos y personas con los que ha trabajado.

Mena ha pedido que los próximos conciertos "se conviertan, de verdad, en una serie de celebraciones en las que la música sea la única protagonista y el argumento principal del encuentro solidario y amistoso entre las personas".