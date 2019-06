Un diseñador vizcaíno crea zapatillas, camisetas y sudaderas con material reciclado

Publicado 22/06/2019 11:16:24 CET

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diseñador de Barakaldo (Bizkaia) Aitor Álvarez ha creado una línea de zapatillas, camisetas y sudaderas con material 100 por 100 reciclado, entre otras cosas, tras tomar conciencia de la contaminación plástica que padece el planeta. "He intentado aunar mis pasiones, las zapatillas, el surf y el reciclaje. Lo metemos en la coctelera y surgió esta idea", ha afirmado.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que su marca, que ha bautizado con el nombre de Basq, utiliza para el tejido de sus zapatillas botellas de plástico 100% recicladas, mientras para las confección de las camisetas y sudaderas se usa un 40% de plástico reciclado, "y el resto abono orgánico reciclado".

Según ha explicado, el proceso de fabricación de sus prendas y zapatillas es "bastante largo". El plástico, ha dicho, se compra, tritura y se lleva a Barcelona, donde se transforma en hilo, que es transportado a Alicante y se transforma en tejido. Las zapatillas llevan también suelas de neumático reciclado, que lo fabrica una empresa de Gipuzkoa. Una vez que se tienen todos estos ingredientes, se ensambla "y se monta en Elche".

Álvarez, que ha estudiado diseño de calzado, ha recordado que la idea surgió hace dos años, concienciado de la problemática que había ya en aquel entonces con los plásticos.

"Hice un diseño, empecé a moverme, pero fue complicado encontrar alguien que lo fabricase. Tuve que recorrerme España, sitios típicos de calzado, Portugal, Alicante... al final encontré una empresa que estaba dispuesta a hacerlo. Yo llevaba un diseño nuevo, totalmente diferente, hecho por mí, y lo normal, cuando la gente va a fabricar un zapato, es coger modelos ya existentes. Los patrones ya están hechos, le cambian un poco el tejido, los colores, le ponen la marca y ya está", ha añadido.

El joven diseñador ha precisado que su empresa es única en hacer ropa y calzado todo con botellas de plástico "exclusivamente". "He estado buscando, y realmente marcas que hagan toda su ropa y calzado con botellas de plástico, y que sean productos 100 por 100 reciclados no he encontrado", ha sentenciado.

Álvarez, que lleva apenas una semana con su página web www.basqcompany.com, se ha mostrado sorprendido con la repercusión que está teniendo su iniciativa, con gente interesada de Cataluña o Asturias, y de varios lugares del mundo, como Estados Unidos o Latinoamérica. "Está teniendo más fuera de Euskadi que dentro", ha ironizado.

Los precios de sus productos son superiores a los de los realizados con materiales convencionales, debido a la carestía de los materiales reciclados.