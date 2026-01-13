Se dispara un 50% la inversión vasca en el extranjero, con 2.377,4 millones gastados de enero a septiembre de 2025

Archivo - Nueva York (Estados Unidos) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Empresas vascas invirtieron 2.377,4 millones de euros en el extranjero en los tres primeros trimestres del pasado año, lo que supone un 50% más que los 1.585,1 millones gastados en el mismo periodo del 2024, según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, recogidos por Europa Press.

En el conjunto del Estado se invirtió en el periodo enero-septiembre de 2025 en el extranjero por valor de 11.073,5 millones de euros, por lo que el País Vasco generó el 21,4% de la inversión en el exterior.

Madrid lideró la inversión más allá de la frontera con 4.547,5 millones de euros (el 41% del total estatal), seguida de Cataluña, con 2.712,3 millones (24,5%) y de Euskadi (2.377,4 millones), mientras la Comunidad Valencia gastó en el exterior 408 millones y Cantabria ocupó el quinto puesto con 387,5 millones.

Respecto a los países destino de las inversiones vascas en el exterior en los nueve primeros meses del 2025, Estados Unidos absorbió 1.359 millones de euros (un 57% de la inversión vasca), mientras que México logró 487,2 millones de euros (un 20,5% del total).

El tercer destino de las incursiones empresariales vascas en el exterior fue Australia, con 241,2 millones de euros, mientras Italia obtuvo 95 millones, Brasil 87,7 millones, Polonia 46,2 millones y Francia 20 millones.

SECTORES

Del gasto total de las incursiones empresariales vascas en el exterior en el periodo enero-septiembre del 2025, el 93% de dirigió al Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, con un desembolso de 2.208,7 millones de euros.

El segundo sector en gasto en el exterior de las empresas vascas fue el de Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones, en el que se gastaron 99 millones de euros (4,1% del total).

La Metalurgia (fabricación de productos de hierro y acero) supuso una inversión en el extranjero de 21,9 millones de euros para las empresas vascas, mientras en la Fabricación de vehículos de motor y remolques se invirtieron 9,1 millones de euros.

ÚLTIMOS EJERCICIOS

El País Vasco destinó en 2024 un total 4.286 millones de euros a sus inversiones en el extranjero, lo que supone triplicar los 1.356 millones empleados con este fin en 2023. Este gasto foráneo fue más alto de los últimos años y hay que remontarse al 2011 para encontrar un gasto superior, cuando se emplearon fuera 5.440,4 millones de euros en nuevos negocios.

Un año antes, en el conjunto del 2023, Euskadi fue la cuarta comunidad autónoma que más invirtió fuera de las fronteras españolas, solo superada por las comunidades de Madrid, Asturias y Cantabria.

La cifra de inversión vasca en el exterior del ejercicio 2023 fue un 56,3% inferior a los 2.654,2 millones gastados en 2022, y fue la cuantía más baja desde el año 2015, cuando se quedó en solo 546,2 millones. En 2016 ascendió a 3.385 millones, para caer a 1.860 millones al año siguiente y volver a reducirse a 1.513 millones en 2018.

En 2019 las incursiones de compañías vascas en el extranjero representaron un montante de 1.624 millones, cifra que aumentó hasta los 3.545 millones al año siguiente (cifra más alta de la última década). El flujo de inversión bruta en el exterior se situó en 3.337 millones en 2021 y descendió hasta 2.654,2 millones el año posterior.