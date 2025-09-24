Un dispositivo policial desaloja una fábrica abandonada en Portugalete (Bizkaia)

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ertzaintza, Policía Local de Portugalete y Policía Nacional han procedido esta mañana al desalojo de las personas que había en el interior de una empresa abandonada en la localidad vizcaína, debido al riesgo que estas podrían sufrir dado el mal estado de las instalaciones.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el desalojo se ha llevado a cabo debido al grave riesgo para la integridad física de las personas que pernoctan en el interior, tras haberse realizado una inspección de las instalaciones a cargo de un técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Portugalete.

Posteriormente, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras se han encargado de verificar las identidades de las siete personas desalojadas. Una de ellas ha sido trasladada a sus dependencias para comprobar su situación legal en el Estado.

El resto han sido atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete y el operativo se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente.