El documental 'Gatibu, agur esan barik' se estrenará en el Festival de San Sebastián - NUEVE CARTAS

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Gatibu, agur esan barik', el documental dirigido por Jabi Elortegi sobre la despedida de la banda de rock vizcaína Gatibu, tendrá su estreno en la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La película formará parte de Zinemira, la sección dedicada al cine vasco, y competirá por el Premio Irizar al Cine Vasco.

La película acompaña a los integrantes de Gatibu durante la gira con la que pusieron fin a 25 años de trayectoria. El recorrido combina grandes conciertos -como la despedida de Gernika y las tres actuaciones consecutivas con todas las entradas agotadas en el BEC-Bizkaia Arena- con paradas de carácter íntimo y simbólico: el bar Zeppelin, escenario de sus primeros encuentros; Urepel, la localidad que dio nombre a su primera canción; o Boise.

Así, 'Gatibu, agur esan barik' mira hacia atrás para reconstruir una historia que dejó once discos, más de 800 conciertos y canciones "incorporadas a la memoria colectiva de varias generaciones", han señalado desde la productora del filme. El documental aborda también el paso del tiempo, los cambios personales y colectivos, la madurez y la importancia de saber despedirse.

La película combina imágenes de los conciertos, material de archivo, momentos de backstage y entrevistas personales con los miembros del grupo y las personas de su entorno. 'Gatibu, agur esan barik' es una producción de Pausoka Entertainment. La película se estrenará próximamente en cines con distribución de Atera Films.