Dos accidentes de tráfico en Barakaldo y Basauri provocan retenciones de entre dos y tres kilómetros en estos puntos

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes de tráfico a primera hora de la tarde ocurridos en las localidades vizcaínas de Barakaldo y Basauri están provocando a las tres de la tarde retenciones de tres y dos kilómetros, respectivamente, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El primero de los accidentes ha ocurrido a las dos de la tarde en la BI-10 en Barakaldo, dirección Cantabria, y se han visto implicados dos vehículos. El siniestro, donde no se ha confirmado todavía si una persona que tendrá que ser trasladada para ser atendida, estaba provocando retenciones que llegaban hasta el puente de Rontegi y que eran de alrededor de tres kilómetros.

Media hora después, a las dos y media, se producía otro siniestro con tres vehículos implicados, en la AP-8, en Basauri, también en sentido Cantabria, a la altura del túnel de Malmasín. En el accidente no se han producido heridos, pero se registraban retenciones de dos kilómetros.