Dos detenidos acusados de agresión sexual, detención ilegal y lesiones a un varón en Azkoitia (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a dos hombres por su implicación en la agresión sexual, detención ilegal y lesiones de las que fue víctima un hombre a principios de esta semana en un domicilio de Azkoitia.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la investigación dio comienzo este pasado martes, cuando un hombre acudió a dependencias de la Ertzaintza para denunciar que había sido víctima de una agresión sexual y que había sido detenido "de forma ilegal".

Según su testimonio, los hechos tuvieron lugar durante la tarde del lunes, 15 de septiembre, en una vivienda de Azkoitia donde, tal y como denunció, fue retenido contra su voluntad y fue agredido física y sexualmente.

Al parecer, en la comisión de este delito participaron tres hombres, de los que el cabecilla sería el actual compañero sentimental de la expareja de la víctima.

La investigación ha arrojado hasta ahora la detención de dos de los implicados, que han sido arrestados, mientras que prosiguen las investigaciones para localizar y detener al tercer sospechoso.

Los dos detenidos son el cabecilla, de 33 años y un amplio historial delictivo, y un joven de 25 años, que también tiene antecedentes policiales. Ambos han sido puestos en la mañana de este jueves a disposición judicial.