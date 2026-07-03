Dos detenidos en Bilbao por robar material y maquinaria por valor de 6.000 euros de un portal en obras

Maquinaria de obra encontrada a dos detenidos tras un robo en un portal de Abando - DEPARTAMENTO VASCO DE SEGURIDAD

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidos este pasado jueves por agentes de la Ertzaintza tras robar, en el barrio de Abando, diverso material y maquinaria, valorado en 6.000 euros, del interior de un portal que se encontraba en obras.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar pasadas las ocho de la mañana, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento de que se había sustraído material y maquinaria de obra de un portal del barrio de Abando de Bilbao en el que se estaban realizando trabajos de rehabilitación.

Las y los agentes personados en el lugar recogieron la descripción del material de obra sustraído, valorado en unos 6.000 euros, que estaba guardado en un cuarto bajo llave al que la pareja había accedido tras romper la puerta.

Durante sus pesquisas, los ertzainas pudieron comprobar que se había sustraído de la portería comunitaria un paquete con ropa, un ventilador y las llaves de un piso de dicho edificio.

Minutos después, hacia las 8.40 horas, una patrulla fue requerida por un ciudadano ante la posibilidad de que estuviesen robando en una lonja cercana, ya que estaba abierta.

Al acercarse al lugar, el recurso policial pudo comprobar que en su interior se encontraba una pareja y que había herramientas metidas en diferentes bolsas.

Tras verificar que el material que había dentro de las bolsas coincidía con el robado en el portal en obras, se procedió a la detención del hombre, de 42 años y de la mujer, de 45 años, por un delito de robo con fuerza. Todos los objetos sustraídos fueron recuperados y devueltos a sus propietarios.

Ambos fueron conducidos a dependencias policiales a realizar las diligencias pertinentes, y una vez finalizadas fueron puestos a disposición judicial.

La pareja, con múltiples antecedentes por hechos similares, había sido detenida el día anterior, miércoles, también por sustraer herramientas, valoradas en 2.500 euros, de una farmacia del mismo barrio y que se encontraba igualmente en obras, además de objetos de la farmacia, entre los que destacaba un tarro de farmacia, con un valor de 1.000 euros debido a su antigüedad, y que resultó dañado en el robo.