Dos detenidos en Getxo por agredir a ertzainas de paisano que acudieron al aviso de una pelea

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BILBAO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos ertzainas, una mujer y un hombre, han resultado heridos esta madrugada en el barrio Algorta de Getxo tras ser agredidos por unas personas que previamente se habían peleado en las inmediaciones de un bar. Dos hombres han sido detenidos por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han sucedido a las 02.30 horas de este jueves, cuando una patrulla de la Ertzaintza, sin uniforme, en labores de Protección Ciudadana, se ha acercado al aviso de una pelea, en la que, al parecer, tres hombres se estaban agrediendo en el exterior de un bar de Algorta y estaban ensangrentados.

A la llegada de la patrulla para tratar de identificar a las personas, uno de los implicados ha comenzado a agredir a otro y la ertzaina y su compañero se han identificado claramente como policías, indicando a las personas que pararan en sus agresiones.

Sin embargo, ambos varones han comenzado a golpear con los puños al recurso policial y uno de ellos ha cogido una botella de cristal y ha hecho un amago de agredir al ertzaina.

Ambos agentes han utilizado la defensa personal extensible de dotación para que los hombres cesaran en sus agresiones, haciendo estos caso omiso y continuando su ataque con los puños.

Agentes de la Policía Municipal de Getxo han llegado en apoyo y han ayudado a reducir a uno de los agresores. Los dos hombres han sido detenidos por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad.

Patrullas uniformadas de la comisaría han trasladado a los dos arrestados, de 28 y 27 años, que serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias policiales. Los dos ertzainas heridos han sido atendidos en un centro sanitario por las lesiones causadas.