Dos detenidos en Portugalete por intentar robar en un domicilio con la propietaria en su interior

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres, de 64 y de 59 años, fueron detenidos este pasado miércoles en Portugalete (Bizkaia) por un delito de robo en un domicilio en grado de tentativa, tras haber intentado acceder a una vivienda de la localidad vizcaína por el método del "resbalón", mientras la propietaria se encontraba en su interior, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once y media de la mañana de este pasado miércoles en Portugalete, cuando una patrulla adscrita a la comisaría de Muskiz que realizaba labores de seguridad ciudadana fue avisada para que se dirigiera al barrio de San Roque porque se estaba intentando cometer un robo en el interior de una vivienda habitada.

La descripción aportada sobre los presuntos autores describía a dos varones de mediana edad con pelo corto y tez morena. Ante esta información, los agentes se personaron en el lugar y, tras acceder al interior del portal del inmueble, sorprendieron a dos varones en el tercer piso intentando coger el ascensor.

Los ertzainas constataron que la descripción aportada coincidía con los dos sospechosos presentes en el lugar, por lo que procedieron a su identificación. Además, la propietaria de la vivienda corroboró a la Ertzaintza que uno de los varones identificados era el que había intentado acceder a su domicilio.

Según la víctima, estaba en el pasillo de su casa cuando escuchó ruidos en la puerta de la entrada y observó cómo una lámina plastificada traspasaba su puerta de manera continua de arriba abajo a la altura de la cerradura con el fin de abrir la puerta. La mujer señaló que, tras mirar por la mirilla, había visto al citado varón manipulando la puerta con el plástico.

Tras un registro superficial, los agentes les ocuparon dos tarjetas de plástico, una de ellas doblada, con la que, supuestamente, habrían intentado acceder al interior de la vivienda por el método del "resbalón", que consiste en introducir una lámina plástica entre el marco de puerta y la cerradura.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, de 59 y 64 años, por un delito de robo en una casa habitada en grado de tentativa. Los dos detenidos, con antecedentes por diferentes tipologías delictivas, fueron trasladados a dependencias policiales y, una vez realizadas las correspondientes diligencias, serán puestos a disposición judicial.