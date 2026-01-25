Dos detenidos en Vitoria tras cometer un robo en Olaberria (Gipuzkoa) y darse a la fuga en un coche

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

VITORIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este pasado sábado en Vitoria-Gasteiz a un hombre y a una mujer, de 21 años y de 33 años de edad respectivamente y con antecedentes policiales, por un presunto delito e robo con fuerza, tras haber sustraído dinero y teléfonos móviles en una empresa de Olaberria (Gipuzkoa). Los implicados sufrieron un accidente en una vía local de Ullibarri-Viña y abandonaron su coche al verse perseguidos por las patrullas.

Según ha informado en un comunicado el departamento de Seguridad, sobre las 03.30 horas de la madrugada del sábado, ertzainas de la Unidad de Tráfico vieron un vehículo que iba por la N-240, cerca de Vitoria-Gasteiz, que tenía daños en su parte trasera y circulaba sin luces.

Los agentes intentaron que el conductor detuviera el coche, pero este hizo un amago de embestirles y se dio a la fuga. En ese momento, diferentes recursos de la Ertzaintza trataron de localizar e interceptar el paso de este vehículo por las inmediaciones de la capital alavesa hasta que una patrulla lo encontró accidentado en una parcela junto a la carretera A-3302, en el concejo de Ullibarri-Viña.

Los ocupantes, un hombre y una mujer, habían abandonado el coche, pero fueron localizados por los ertzainas cuando iban caminando por la carretera. En un registro preventivo al varón, le localizaron, escondido en su ropa interior, una cantidad significativa de dinero en billetes.

En el vehículo abandonado, las patrullas localizaron bajo los asientos una maza y tres teléfonos móviles, además de un blister y monedas por el suelo.

Tras realizar las comprobaciones oportunas, la Ertzaintza pudo verificar que dos de los teléfonos móviles, además de la cantidad de dinero en poder de los identificados, habían sido sustraídos horas antes en una empresa de la localidad guipuzcoana de Olaberria. Los autores habían forzado una puerta de acceso y sustraído los móviles y dinero de una caja de caudales.

Ante estas evidencias halladas, los agentes procedieron a la detención del hombre, de 21 años, y de la mujer, de 33 años, con diversos antecedentes policiales, por un presunto delito de robo con fuerza. También se investigó al varón por delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria del coche a la fuga y por conducir sin haber obtenido el permiso correspondiente. Los dos detenidos serán puestos a disposición judicial al finalizar las diligencias.