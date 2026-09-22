Eduard Fernández se atreve con un personaje "desagradable" en 'El mal padre', candidata a la Concha de Oro

El actor Eduard Fernández, durante el photocall de la película 'El mal padre' en el Festival de San Sebastián, en el Palacio de Congresos Kursaal, a 22 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). La película 'El mal padre', es - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Eduard Fernández se ha atrevido a interpretar a un personaje "desagradable" en 'El mal padre', película dirigida por Roberto Bueso y presentada este martes en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, donde compite por la Concha de Oro.

"Había que atreverse a hacer un tío desagradable, y este lo es a ratos. Y hay momentos que yo viéndola digo, uf, vaya rasca. Un actor siempre quiere salvarse ", ha explicado el actor durante la rueda de prensa.

Fernández ha admitido que la película tiene un equilibrio "difícil y bonito" entre silencios y palabras y ha definido la cinta como muy similar "a la vida". "El rodaje con este equipo ha sido muy fácil y todo ha ido muy bien desde el principio", ha señalado. El actor ha defendido el trabajo realizado a partir de un guion que consideró sólido desde el principio y ha destacado especialmente la presencia durante el rodaje del guionista Óscar Díaz Cruz, así como la complicidad que mantuvo con Bueso.

La película aborda las relaciones entre padres e hijos y el dolor provocado por las ausencias familiares, un terreno en el que Bueso ha querido evitar una mirada maniquea. El director ha explicado que los hijos de la historia "tienen mucho dolor" porque han sufrido "una ausencia capital en la vida de cualquiera", y desvela que los personajes hablan desde ese dolor y desde la rabia, aunque la película busca también "reconstruir" y rescatar algo de esas relaciones.

En este sentido, Bueso ha reflexionado sobre la tendencia a juzgar a los padres desde la perspectiva del presente. "Tendemos a veces a castigar quizá un pelín de más con la óptica de ahora", ha señalado el cineasta, que ha apuntado que al convertirse uno mismo en padre descubre que "no sabe nada" y que "es muy difícil" ejercer como tal. "Yo tengo la sensación de que uno hace lo que puede", ha añadido.

La película también plantea una reflexión sobre la dificultad de querer y de expresar el afecto. Meritxell Calvo, que interpreta a una de las hijas de Eduard Fernández, ha resumido esa idea al señalar que su personaje y el padre comparten una aparente incapacidad para "dar amor". "No sabemos querernos entre nosotros", ha explicado la actriz, que considera que el viaje de su personaje consiste precisamente en descubrir por qué exige a su padre algo que ella misma tampoco sabe hacer.