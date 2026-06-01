Educación avala la urbanización de Abaro para ampliar el instituto de Sopela e incorporar Bachillerato

IES Sopela - AYUNTAMIENTO DE SOPELA

BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha dado el visto bueno al anteproyecto de urbanización de la parcela de Abaro presentado por el Ayuntamiento de Sopela, lo que permitirá continuar en la ampliación del actual instituto Iberre BHI para incorporar la oferta de Bachillerato en el centro.

A partir de este momento, el Consistorio deberá elaborar el proyecto de ejecución y proceder a su aprobación definitiva antes de iniciar el proceso de licitación de las obras, ha informado en un comunicado. La previsión es que el proyecto quede aprobado durante este mes de junio.

Por su parte, el Departamento de Educación presentó a mediados de mayo el proyecto de ejecución para la ampliación de la cubierta de la escuela Zipiriñe HLHI, junto con la solicitud de autorización para el inicio de las obras, permiso ya concedido por el Ayuntamiento de Sopela.

Según han destacado ambas administraciones, estos avances permiten seguir desarrollando las actuaciones contempladas en el nuevo Plan de Infraestructuras Educativas del Gobierno Vasco, "Hezkuntza Eraiki 2030". Entre las iniciativas previstas figuran la creación del nuevo IES Sopela BHI, un nuevo edificio para el CEIP Zipiriñe HLHI y la puesta en marcha de una nueva infraestructura educativa en Zipiriñe, correspondiente a la ampliación de la cubierta del centro escolar.