EH Bildu acusa a PNV de "tibieza" en el trabajo de nuevo estatus: "no ha tirado del carro"

Actualizado 19/06/2019 17:27:50 CET

Cree que, si el texto articulado se concluye para noviembre y hay voluntad política, es posible aprobar el documento en esta legislatura

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha acusado de "tibieza" al PNV en el trabajo para elaborar el texto articulado de nuevo estatus para Euskadi, cuyas bases pactaron ambas formaciones, y ha denunciado que no haya "tirado del carro" para concluirlo para este mes de junio, plazo que se le dio al grupo de expertos al que se le trasladó el mandato parlamentario.

Tras asegurar que la coalición soberanista no "romperá" ni se saldrá "del marco" establecido para aprobar el nuevo texto que sustituya al Estatuto de Gernika, ha apuntado que, si se acepta la prórroga solicitada por los juristas y el texto articulado se concluye para noviembre, con voluntad política, es posible aprobar el documento en esta legislatura.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Casanova ha recordado que ellos manifestaron su "profunda disconformidad" con el ritmo de los trabajos que se estaban desarrollando en el marco del grupo de expertos, y la siguen manteniendo.

Por ello, ha señalado que su intención ha sido "acelerar esa vía", pero "desde ese marco", que es el acordado "en fondo y forma, y que se haga lo qué se acordó que se hiciera, que no es otra cosa que presentar un texto articulado sobre las bases políticas aprobadas en el Parlamento".

"Esa ha sido nuestra intención en todo momento y, cuando se habló de la presentación de un texto propio, lo que se proponía o lo que se daba a entender es que se iba presentar una propuesta, un ejercicio de pedagogía, en el sentido de demostrar que se puede hacer con estos mimbres un texto en el tiempo acordado", ha indicado.

El dirigente de la coalición soberanista ha asegurado que "no hay ninguna intención de abandonar ese marco". "Se trata de hacer un trabajo de estímulo de ese marco porque era el que no estaba cumpliendo, y EH Bildu ha cumplir sus compromisos, sin ninguna duda", ha insistido.

Por ello, el documento que ha elaborado Iñigo Urrutia, experto designado a petición de EH Bildu para integrar ese grupo de expertos, lo despositará en el seno de esa comisión "para utilizarlo, si fuera menester, como guía y como instrumento para el debate". "Pero no supone una ruptura ni una salida de EH Bildu", ha reiterado.

SIN VOLUNTAD

Iker Casanova ha asegurado que no se "resignan", porque no les gusta "que algo que se podía haber hecho, no se haya hecho". "Da la impresión de que hay unas enormes dificultades técnicas a la hora de construir este texto articulado, cuando no es así, lo que no ha habido es una voluntad expresa de que no se avanzará", ha aseverado.

En esta línea, ha destacado que el grupo de expertos "no tiene como finalidad volver a debatir lo que ya está debatido, no existe legitimidad democrática para que ese grupo varíe algo que ha establecido" el Parlamento Vasco.

"A ese grupo, como ya señaló Arnaldo Otegi en una metáfora muy clara, se le entregaron los planos para que construyera un edificio. Son albañiles, no arquitectos, porque el arquitecto es el Parlamento", ha añadido.

Casanova ha insistido en que, "si no se ha hecho, es porque premeditadamente ha habido miembros de esa comisión que han frenado de forma activa el debate y la toma de decisiones, y hay otros que no se han movido" para ir "lo suficientemente rápido", salvo el representante elegido por EH Bildu.

Según ha explicado, el jurista de Elkarrekin Podemos está siendo "extremadamente ambiguo", pero cree que los partidos que habían aprobado las bases, PNV y la coalición soberanista, tenían "un poco la misión también de hacer que este grupo funcionara de forma adecuada".

En esta línea, ha subrayado que Urrutia "lo ha hecho", mientras que el representante del PNV, Mikel Legarda, "no ha sido un aliado en esta tarea, cuando no es solo un representante externo, sino un cargo orgánico del propio partido, y la responsabilidad era mayor".

Por ello, ha indicado que el PNV "no está haciendo" lo que se esperaba, "está siendo extremadamente tibio, cuando podía haber sido uno de los promotores que tirara de ese carro junto con EH Bildu y no lo ha sido".

Iker Casanova ha dicho que tendrán que aceptar una prórroga "con resignación", aunque querrían que el plazo fuera menor, y no hasta noviembre. "Pero aún así, si el texto articulado está en noviembre, hay posibilidad material para aprobarlo esta legislatura si hay voluntad política para ello", ha concluido.