EH Bildu asegura que es la "garantía para que la derecha no avance"

Publicado 17/03/2019 18:10:01 CET

SAN SEBASTIÁN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado y cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado que la coalición soberanista es "garantía para que la derecha no avance ni un milímetro más" y ha advertido de que "al fascismo no se le frena negociando con él". Además, ha afirmado que la coalición soberanista es "garantía" para que la derecha "no avance".

EH Bildu ha presentado a sus candidatos al Congreso y Senado para las elecciones generales del próximo 28 de abril en un acto político en el edificio central del parque tecnológico y científico de Gipuzkoa en San Sebastián.

En el acto, se ha visionado un vídeo de Joan Tardà, diputado de ERC formación con la cual EH Bildu ha llegado a un acuerdo político para estos comicios.

El dirigente de ERC ha abogado por "unir fuerzas" independentistas, demócratas y republicanos para liderar una "alternativa" al estado "predemocrático" al que transita España y que los pueblos "sin Estado" se tiendan "la mano fraternal" para "hacer realidad nuestros ideales". "Una mano con cinco dedos, libertad, democracia, autodeterminación, bienestar social y antifascismo", ha señalado.

A continuación, ha tomado la palabra la cabeza de lista de EH Bildu por Navarra, Bel Pozueta, madre de uno de los jóvenes de Alsasua encarcelados por la agresión a dos guardias civiles.

La candidata de EH Bildu ha asegurado que es "un honor" ir en las listas de la caolición soberanista que le ofrece "un marco diferente para luchar contra las injusticias" y ha advertido de que "no podemos quedarnos como si estuviéramos fuera de todo lo que está pasando porque somos parte y eso nos exige actuar".

En este sentido, se ha referido a la situación de las mujeres, de los pensionistas y de las personas migrantes que mueren en el Mediterráneo "huyendo de la guerra y de la hambruna", así como la precariedad laboral, los jóvenes "a los que no se plantea un futuro de esperanza" y la dispersión de los presos, "una de las grandes injusticias que se puede hacer padecer a una persona".