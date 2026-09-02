EH Bildu y BNG coinciden en su preocupación por "la creciente amenaza autoritaria del bloque reaccionario"

Delegaciones de EH Bildu y BNG reunidas en Bilbao - EH BILDU

BILBAO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han coincidido en destacar "la complicada situación del Estado español" y han mostrado su preocupación "por la creciente amenaza autoritaria del bloque reaccionario". Ambos partidos han mostrado su "voluntad y compromiso" para "avanzar en el reconocimiento de que el Estado español es plurinacional y plurilingüe".

La formación que lidera Arnaldo Otegi ha mantenido, durante la tarde de este miércoles, en Bilbao, un encuentro de trabajo con el BNG, con el que ha dado inicio a una nueva ronda de reuniones bilaterales "con partidos y fuerzas soberanistas y de la izquierda confederal".

Por parte de EH Bildu han participado en el encuentro el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, la secretaria de Organización, Sonia Jacinto, y el secretario de Relaciones políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta.

En representación del BNG, han estado presentes los miembros de la Ejecutiva Nacional del partido Montse Prado Cores, responsable del área Internacional y vicepresidenta del Parlamento de Galiza; Nestor Rego Candamil, coordinador del área de Institucional y diputado en el Congreso; y Lucía López Sobrado, secretaria nacional de Organización del BNG.

Los representantes de EH Bildu y el BNG han analizado "la complicada situación del Estado español" y han mostrado su preocupación "por la creciente amenaza autoritaria del bloque reaccionario".

"ESTADO PLURINACIONAL Y BILINGÜE"

La formación soberanista vasca y los nacionalistas gallegos han manifestado su "voluntad y compromiso" para "avanzar en el reconocimiento de que el Estado español es plurinacional y plurilingüe".

Ambos partidos han puesto en común "el incierto contexto internacional, marcado por las agendas autoritarias y el creciente y preocupante clima belicista".

Las reuniones bilaterales de EH Bildu con fuerzas políticas soberanistas y de la izquierda confederal se prolongarán durante todo el mes de septiembre y darán continuidad a "las relaciones políticas y dinámicas de contactos" que se pusieron en marcha durante el inicio del curso político anterior.