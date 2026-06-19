EH Bildu "dará paso" a la propuesta de euskera en OPEs de PNV pero, "si no sirve", habrá que abordar una nueva reforma

Archivo - El Portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, durante un desayuno informativo . - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha afirmado que "darán paso" a la propuesta de euskera en OPEs de PNV, de manera que posibilitará el próximo jueves en el pleno del Parlamento que Vasco se apruebe la reforma de la ley de empleo público de los jeltzales. No obstante, ha advertido de que, si se demuestra que esta finalmente "no sirve", ambos partidos deben comprometerse a abordar una nueva reforma "en los parámetros" de su planteamiento, algo "muy lógico, razonable y justo".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otxandiano ha señalado que esto es lo que está encima de la mesa en las negociaciones con el PNV y ha asegurado que, en caso de que no haya acuerdo sobre la reforma de la Ley de Empleo Público para reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos en las posiciones antes del pleno, solicitará al lehendakari, Imanol Pradales, una reunión para "desbloquear la situación".

"La falta de acuerdo no es una opción, el euskera necesita acuerdos", ha reivindicado el portavoz de EH Bildu en la Cámara, para apuntar que "el tiempo corre".

Pello Otxandiano ha apuntado que deberían llegar al jueves con un acuerdo en estos términos. "Es el momento de actuar con responsabilidad y demostrar, por encima de líricas y retóricas, que existe voluntad para poner verdaderamente en práctica en estos tres territorios (de la Comunidad Autónoma Vasca) el espíritu y el legado político del lehendakari Agirre", ha subrayado.

Si el euskera "necesita acuerdos, un mantra que se repite constantemente", ha dicho que "es el momento para demostralo y estar a la altura de lo que requiere la situación".

Otxandiano ha asegurado que, "si el tiempo demuestra que la propuesta del PNV es efectiva", EH Bildu no va a "tener problemas para aceptarla". Del mismo modo, ha pedido al PNV a que, "si no es así", asuma "el compromiso de realizar una reforma de ley en los parámetros" de la propuesta de la formación soberanista.

EL AUTOGOBIERNO EN PRÁCTICA

Asimismo, el líder parlamentario de EH Bildu ha subrayado que "el autogobierno no solo se debe reivindicar", sino que "se debe poner en práctica" y, por ello, el Gobierno Vasco "debería hacerlo inmediatamente sin esperar a nadie".

"Existe la tendencia de poner el foco en España para diluir responsabilidades y lo hemos visto en la sanidad, en la migración y en el encarecimiento de la vida", ha lamentado.

Para Pello Otxandiano, PNV y PSE-EE están "en los últimos restos de un modelo agotado". Según ha indicado, los dos socios del Gobierno Vasco "no tienen un proyecto compartido de futuro para el país", sino que "están discutiendo cada semana en torno a cuestiones fundamentales" y sus relaciones están "más dañadas que nunca".