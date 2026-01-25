EH Bildu defiende que ha antepuesto el interés general y de país al partidismo con su acuerdo presupuestario en Vitoria

Archivo - Rocío Vitero - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de EH Bildu en Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero, ha afirmado este domingo que la formación soberanista ha antepuesto "el interés general y de país al interés partidista", con el acuerdo presupuestario que ha alcanzado con el Gobierno de la capital alavesa, liderado por la socialista Maider Etxebarria.

Vitero ha realizado estas declaraciones después de que la presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, asegurara que EH Bildu "ha regalado" el apoyo a los Presupuestos de Vitoria-Gasteiz por "cálculo electoral" y para "salir en la foto", ya que, según aseguró, solo ha conseguido influir en un 0,7 de las cuentas municipales.

La portavoz de EH Bildu ha comparecido ante los medios de comunicación después de que representantes de la Mesa Política de Vitoria y del grupo municipal se hayan reunido para valorar el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de la capital alavesa para la aprobación de las cuentas públicas.

Rocío Vitero ha defendido que los presupuestos aprobados "son una nueva muestra de la capacidad de EH Bildu para alcanzar acuerdos y consensos que mejoran la vida de la ciudadanía", y ha explicado que han "puesto sobre la mesa propuestas concretas" para "mejorar las condiciones de vida de la gente".

"Avanzar en protección social, vivienda, promoción económica y empleo, lucha contra el cambio climático y para hacer frente a la carestía de la vida", ha resumido Vitero, que ha remarcado que "con ambición, seriedad y una hoja de ruta clara, EH Bildu demuestra que los acuerdos en los que participa tienen contenido".

Tras defender que desde su partido antepone "el interés general y el país a cualquier interés partidista", para lo cual "la colaboración es imprescindible", ha subrayado que se reafirman como "herramienta útil al servicio de la ciudadanía".

"Centrados en el día a día, en ofrecer propuestas y soluciones aquí y ahora, con el interés general como única prioridad. Alcanzar grandes consensos requiere altura de miras, respeto y colaboración, y en ese camino EH Bildu va a seguir trabajando", ha asegurado.

Para la portavoz, el acuerdo alcanzado en materia presupuestaria para la capital gasteiztarra "profundiza en las líneas de trabajo iniciadas al comienzo de la legislatura". "EH Bildu ha aportado ideas y presupuesto para poner en marcha más de 40 medidas de carácter progresista, y ahora nuestro compromiso es trabajar hasta el final de la legislatura para hacerlas realidad, en ello vamos a centrar todo nuestro esfuerzo", ha afirmado.