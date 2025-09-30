EH Bildu exige a la Diputación "ambición y un cambio de rumbo" para responder a los retos que afronta Gipuzkoa

Iriarte tiende la mano a la diputada general y pregunta si quiere hacerlo, "con una mayoría muy amplia de este país, o dándole la espalda"

SAN SEBASTIÁN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha reclamado a la Diputación Foral de Gipuzkoa "ambición y un cambio de rumbo" para responder a los retos que afronta el territorio. Así, ha tendido la mano a la diputada general, Eider Mendoza, al tiempo que le ha pedido "abandonar la autocomplacencia, cambiar las formas de hacer, y asumir su liderazgo" y ha advertido de que "si no cambia nada, esta será una legislatura perdida".

En su discurso en el Pleno de Política General, que se ha celebrado este martes en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Iriarte ha resaltado que el Gobierno Foral "en minoría" debe "decidir si quiere ir a un lado o a otro".

"Gipuzkoa es un territorio que se mueve a dos velocidades. Una, es la que llevan los ciudadanos, los movimientos populares, los agentes sociales, con una dirección clara y ambiciosa", ha apuntado.

En ese sentido, ha criticado que "más lenta es la velocidad que lleva la principal institución de este país, la Diputación Foral, ahora a un lado, luego al otro, ahora con un compañero de viaje, luego con el compañero antagónico, en vez de hacerlo ampliando el grupo de compañeros de viaje, dispersándolo. Y lento, casi parado. Sin liderazgo".

La portavoz de la formación soberanista ha realizado un análisis de la situación del Territorio y se ha referido a cuestiones como la transición demográfica. "Los jóvenes tienen dificultades para emanciparse, esta crisis se está cronificando", ha destacado, al tiempo que ha incidido en la problemática de la vivienda.

Asimismo, ha apuntado que la sociedad guipuzcoana "envejece a pasos agigantados y debemos mirar de frente al reto de los cuidados". Por ello, ha defendido que este servicio "debe ser universal, y garantizar el derecho de todos los ciudadanos".

En ese sentido, se ha referido al anuncio realizado en su discurso por la diputada general de la creación de una sociedad foral y ha considerado que "es difícil opinar sin conocer la letra pequeña, porque al tiempo que se da a conocer la creación del propio órgano, se debería dar cuenta de la función del mismo". "Habiendo escuchado la valoración del Partido Socialista, no parece que EH Bildu sea el único que no conoce los detalles", ha añadido.

Por lo tanto, ha resaltado que la Diputación "deberá aclarar para qué se va a constituir la sociedad, qué función va a cumplir, si va a contribuir a extender la publificación de los cuidados, o si va a abrir la puerta al ámbito privado en la lógica de la mercantilización".

"CONFORMISMO"

En cuanto a la inmigración, Iriarte ha indicado que "tendremos miles de nuevos conciudadanos en los próximos años y cómo los recibiremos será determinante como pueblo". "Decimos con orgullo que Gipuzkoa es el territorio menos desigual de Europa pero, sin embargo, y sin negar tal extremo, hay grietas que nos preocupan, por lo que no sirve el conformismo del gobierno actual", ha aseverado.

Respecto a la pobreza grave, que afecta al 5,9% de la población del territorio y a las situaciones de desigualdad, que sufren sobre todo las mujeres, la portavoz de EH Bildu ha recalcado que "no basta con tomar medidas paliativas".

Por otro lado, ha abogado por "una política industrial activa en el territorio, junto con los ayuntamientos, las mancomunidades, las agencias de desarrollo, actualizando también éstas a las necesidades actuales, con una visión de país".

Finalmente, Maddalen Iriarte ha insistido en que el Gobierno foral "debe ser consciente de la magnitud de las transformaciones a llevar a cabo" y ha considerado que "no sirve seguir poniendo parches a situaciones complejas".

"La Administración debe saber poner en marcha políticas públicas renovadas que respondan a los principales retos del territorio, con visión estratégica, y elegir de la mano de quien pretende hacerlo, con una mayoría muy amplia de este país, o dándole la espalda", ha concluido.