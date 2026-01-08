EH Bildu ganaría las elecciones en Gipuzkoa con 23 junteros, uno más, y el PNV tendría otro representante, hasta 18

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - EUROPA PRESS

El Sociómetro de diciembre de 2025 de Gipuzkoa sitúa a EH Bildu con una intención del voto del 39,4%, lo que se traduciría en 23 junteros, sumando un representante a los 22 actuales, y sería el ganador de las elecciones forales. Le sigue PNV, con un 32,9% de los apoyos y 18 procuradores, uno más que en la medición anterior.

El PSE-EE obtendría un 13,9% de los votos y siete junteros, manteniendo los actuales, mientras que el Partido Popular alcanzaría un 5,5%, con dos representantes, uno menos. Por su parte, Elkarrekin Podemos lograría un 4,8% de los apoyos y un representante en las Juntas Generales de Gipuzkoa, con lo que perdería un juntero.

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze, ha dado a conocer, en rueda de prensa, los resultados del Sociómetro de Gipuzkoa correspondiente al mes de diciembre de 2025, que recoge la percepción ciudadana sobre diversas cuestiones sociales, económicas y políticas del territorio. El estudio se ha realizado mediante entrevistas telefónicas a 1.500 personas mayores de 18 años residentes en Gipuzkoa.

Berasaluze ha apuntado que, en la intención de voto respecto al sociómetro anterior de mayo, "EH Bildu manifiesta un descenso en la intención de voto y el PNV una recuperación".

"Si nos vamos a los datos de las anteriores elecciones forales, más o menos están situados ambos en una intención de voto similar, pero la evolución respecto al sociómetro de mayo es justo en que la intención de voto de EH Bildu desciende algo y la del PNV se recupera", ha insistido.

INSTITUCIONES

Según esta encuesta, la Diputación Foral de Gipuzkoa se mantiene como la institución mejor valorada por la ciudadanía, con una puntuación media de 5,5 sobre 10, seguida por los ayuntamientos (5,49 puntos) y el Gobierno Vasco (5,36 puntos).

En conjunto, los resultados reflejan "una percepción estable y sostenida de las instituciones vascas", ha destacado Irune Berasaluze. Por su parte, el Gobierno central continúa siendo la institución con una valoración más baja, con 3,99 puntos.

Además, mejora la percepción sobre la gestión del Gobierno foral, aumentando el porcentaje de personas que califican su imagen como buena, hasta el 35,8%, frente al 32,9% de la medición anterior.

En paralelo, continúa creciendo el grado de conocimiento de la diputada general, Eider Mendoza, que alcanza el 42,4%. Asimismo, la ciudadanía valora de forma positiva la calidad de los servicios públicos forales, con puntuaciones como el 6,05 en servicios sociales y el 5,83 en el ámbito de Hacienda, por ejemplo.

El 72,5% de los encuestados no confía en la política. Además, en cuanto a la valoración de la actuación de los partidos políticos que están en las Juntas Generales de Gipuzkoa, EH Bildu obtiene una puntuación de 5,67 seguido de cerca del PNV con 5,32.

Finalmente, un 46,5% se siente únicamente vasco, un 19,3% más vasco que español, un 24% tan vasco como español, un 1,6% más español que vasco y 2% únicamente español.