EH Bildu insta a actualizar en 2026 los "estatus políticos" de Euskadi y Navarra para ganar "soberanía" y bienestar

Archivo - Nerea Kortajarena en Andoain - EH BILDU - Archivo

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha instado a afrontar en 2026 el reto de la actualización de "los estatus políticos" de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra para ganar "soberanía" y "garantizar bienestar".

Kortajarena, que ha comparecido ante los medios de comunicación este miércoles por la mañana en San Sebastián para realizar la lectura de fin de año de la izquierda independentista, ha explicado que, como siempre, miran "al conjunto de Euskal Herria, teniendo en cuenta sus siete territorios", y desde "la responsabilidad" que le "corresponde como primera fuerza política" --incluyendo la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra-- ha querido realizar "tres constataciones y lanzar un mensaje de esperanza".

La primera constatación ha dicho que es la evidencia del "auge del autoritarismo" en el "entorno". "En el Estado francés lo representa Le Pen, y en el español, el PP y Vox", ha precisado.

En cuanto a la segunda constatación, ha explicado que "en el mundo se está imponiendo la fuerza frente al diálogo y la diplomacia". "La ambición desmedida de Trump y la ley del más fuerte. Hoy, una vez más, tenemos muy presente a Palestina", ha señalado.

Nerea Kortajarena ha dicho que la tercera constatación es que "Euskal Herria sigue arrastrando problemas graves: el precio de la vivienda, el encarecimiento de la vida, la ofensiva contra el euskera o la precariedad de los servicios públicos".

Se trata, según ha remarcado, de los "problemas que los de siempre, haciendo lo de siempre, no van a resolver". "También tenemos un problema político de primer nivel con las violencias machistas, ante el cual ya no es suficiente decir que basta ya", ha asegurado.

Ante ello, ha expresado un mensaje de esperanza. "Para afrontar los retos que este pueblo tendrá en 2026, tenemos ante nosotros la oportunidad de actualizar nuestros estatus políticos. De hecho, 2025 nos ha vuelto a demostrar que la soberanía es la herramienta más eficaz para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía", ha subrayado.

Por todo ello, EH Bildu reafirma su compromiso de "seguir trabajando también el próximo año haciendo poco ruido y trabajando mucho". "En 2026 continuaremos impulsando acuerdos que mejoren la vida de la gente, por encima de todas las amenazas, con cero corrupción, sin enchufismos ni puertas giratorias, y con un compromiso total con este país y con su gente. Que 2026 sea el año de la esperanza, la alternativa, la sonrisa, la seguridad y la honestidad", ha destacado Kortajarena.