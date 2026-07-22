EH Bildu llama a "hacer frente al fascismo como pueblo" en el 90 aniversario del bombardeo de Otxandio

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha realizado este miércoles un llamamiento a "hacer frente al fascismo como pueblo" en el 90 aniversario del bombardeo de Otxandio (Bizkaia).

Otxandiano, vecino de la localidad bombardeada el 22 de julio de 1936 por las tropas sublevadas franquistas, ha difundido un vídeo en las redes sociales en las que recuerda que "más de 61 personas fueron asesinadas en un intento criminal de acallar el sentir vasco y el deseo de ser de Euskal Herria".

Además, ha denunciado que, "después de 90 años, las víctimas de la masacre no han recibido ningún reconocimiento oficial por parte del Estado español, mientras que los autores sí". "La amenaza de la ultraderecha hay que afrontarla como pueblo: haciendo una defensa firme de Euskal Herria, manteniendo más viva que nunca la reivindicación soberanista y poniendo en el centro la justicia social", ha propuesto.