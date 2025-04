EH Bildu mete prisa al PNV para abordar un nuevo estatus "con toda la determinación y con toda la ambición"

Otxandiano dice que hay "unos compromisos" con el Gobierno Sánchez para abrir este debate y puede no darse en el futuro otra oportunidad igual

BILBAO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha metido prisa al PNV para abordar un nuevo status para Euskadi "con toda la determinación y con toda la ambición", y ha afirmado que no entiende que los jeltzales traten de "rebajar las expectativas" en esta cuestión.

Además, ha destacado que hay "unos compromisos" de los partidos vascos y catalanes con el Gobierno de Pedro Sánchez para abrir este debate y ha advertido de que puede no darse en el futuro otra oportunidad igual.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Otxandiano ha preguntado a los jeltzales si creen que en los próximos años va a haber mejores condiciones en Madrid para poder aprobar un nuevo estatus.

"¿A qué situaciones o a qué condiciones estamos esperando en Madrid?. Una ventana de oportunidad como la que tenemos ahora es posible que no se dé en el futuro", ha señalado en referencia al Ejecutivo del PSOE y Sumar.

Tal como ha subrayado, "hay unos compromisos por parte de este Gobierno con todos los partidos políticos vascos y catalanes, en el sentido de abrir este debate". "Hay que aprovechar el momento. No entiendo muy bien ese mensaje de decir que 'tampoco generemos frustraciones'", ha dicho en alusión a las palabras del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, o del portavoz parlamentario jeltzale, Joseba Díez Antxustegi.

UN AUTOGOBIERNO "LASTRADO"

Pello Otxandiano ha asegurado que esto "no es un capricho". "Si el análisis es que tenemos un autogobierno estratégicamente lastrado, erosionado y necesitamos más capacidades políticas para hacer frente a este momento económico, para desarrollar las políticas públicas que necesitamos, entonces lo que tenemos que hacer es un acuerdo aquí en el país y tratar de aprovechar esta ventana de oportunidad, pero con toda la determinación y con toda la ambición", ha subrayado.

El líder de la formación soberanista en la Cámara vasca ha explicado que no entiende esa intención de los jeltzales de "rebajar esas expectativas y esa ambición". "No me parece que sea la actitud que necesitamos en este momento", ha aseverado.