EH Bildu pide al Gobierno vasco "inversión y voluntad política" y aprobar el PTS para responder a la crisis de vivienda

Iñigo Hernando - EH BILDU

VITORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios alcaldes de EH Bildu han reclamado al Gobierno vasco que active las "herramientas necesarias" para responder a la crisis de vivienda, "como el Plan Territorial Sectorial", y han recordado al Ejecutivo que "la emergencia habitacional requiere planificación, inversión y voluntad política".

En una comparecencia conjunta en Vitoria, diversos alcaldes de EH Bildu han denunciado además la "infrafinanciación" de los ayuntamientos y han advertido acerca de la incidencia que ello conlleva en los servicios públicos.

El alcalde de Galdakao, Iñigo Hernando, ha reclamado al Gobierno vasco "que active las herramientas necesarias para responder a esta necesidad social, como por ejemplo el PTS". "Resolver la emergencia habitacional requiere planificación, inversión y voluntad política", ha asegurado.

Como "primera fuerza municipalista" de Euskadi, Hernando ha exigido "compromiso, cooperación institucional y responsabilidad compartida", ya que entienden que la crisis de la vivienda exige colaboración.

"Nuestros ayuntamientos han sido pioneros en impulsar zonas tensionadas, movilizar viviendas vacías y regular los pisos turísticos para priorizar el derecho a vivir en nuestros municipios", ha expresado el alcalde.