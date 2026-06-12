EH Bildu pide a Itxaso que "se preocupe por Donosti", que vende suelo a promotoras "para que se lo lleven crudo"

Archivo - La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena - EH BILDU - Archivo
VITORIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha pedido al consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, que "se preocupe" de lo que ocurre en Donostia-San Sebastián, donde el PNV lidera el gobierno junto con el PSE-EE, porque "vende suelo a promotoras para que se lo lleven crudo" mientras "la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda e incluso es expulsada de la ciudad".
En declaraciones realizadas en el Parlamento Vasco, Kortajarena ha respondido, de esta forma, a Itxaso después de que el consejero haya valorado el anuncio realizado por el Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, de aplicar la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, y haya mostrado su satisfacción por que la formación soberanista haya pasado de tildar de "contrarreforma" esta norma a "encabezar la procesión".
El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Errenteria dio a conocer este jueves que construirá 755 viviendas de diferentes tipologías en Gamongoa, de las que 560 serán de VPO.
La parlamentaria soberanista ha señalado que la promoción que se acometerá en Gamongoa "deja en evidencia dos cuestiones: una el compromiso absoluto de EH Bildu respecto a poner en vías de solución el grave problema de la vivienda; y dos, que esto se puede hacer sin reducir los estándares de vivienda protegida".
Nerea Kortajarena ha recordado que en toda la tramitación y discusión de la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda su crítica principal era la reducción de los estándares de vivienda protegida. "Desde luego, nosotros nos hemos manifestado a favor de que, en algunas condiciones, se puedan agilizar los trámites para el desarrollo de promociones, pero sí señalábamos que para nosotros era una contrarreforma y que no era necesaria, y que además era contraria a los intereses de la ciudadanía reducir esos estándares de vivienda protegida", ha añadido.
A su juicio, la promoción de Gamongoa en Errenteria demuestra que EH Bildu "estaba en lo cierto" y que se puede promocionar vivienda sin reducir esos estándares, que en el caso de este municipio guipuzcoano se van a mantener en el 75% de vivienda protegida. De esta manera, ha apuntado que, de las 755 viviendas que se prevén construir, 560 van a ser VPO.
EL "RETO" DE DENIS ITXASO
También ha destacado que Denis Itxaso retó a los Ayuntamientos de EH Bildu a mantener esos estándares de vivienda protegida. "Lo hemos hecho. Errenteria es la demostración de que promotores, constructores e inmobiliarias también pueden entrar en este tipo de promociones manteniendo los estándares de vivienda protegida y que, seguramente, reducirlos obedece a otros intereses", ha indicado.
La dirigente soberanista ha dicho que, "cuando se quiere, cuando hay voluntad política y cuando se puede, se hace". "Y cuando no se quiere, no se tiene voluntad política y cuando no te dejan, no se hace", ha remarcado.
EL CASO DE DONOSTI
Nerea Kortajarena considera que el consejero debería estar "más preocupado por lo que está pasando, por ejemplo, en sitios como en Donosti, en los que se está vendiendo por el Ayuntamiento, liderado por el PNV y su propio partido, el PSE-EE, suelo a las promotoras para que se lo lleven crudo, mientras la ciudadanía tiene cada vez más dificultades para acceder a una vivienda e incluso es expulsada de la ciudad".
En cuanto a las palabras del consejero, que ha mostrado su satisfacción por que EH Bildu haya pasado, con su actuación en Errenteria, de tildar de "contrarreforma" la Ley de Medida Urgentes a "encabezar la procesión", Kortajarena ha replicado que se mantienen "en esa idea". "Nosotras estamos de acuerdo con que se puedan agilizar trámites en determinadas condiciones, pero para eso no es necesario reducir estándares de vivienda protegida", ha reiterado.
Por ello, ha rechazado que su formación se "contradiga" y ha insistido en que Denis Itxaso debe poner el foco en otros ayuntamientos gobernados por PNV y PSE-EE y no en Errenteria, que "es el camino a seguir".