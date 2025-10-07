EH Bildu pide "madurez" para alcanzar un acuerdo parlamentario que blinde el euskera: "No lograrlo sería una catástrofe"

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha pedido "madurez" para alcanzar un acuerdo parlamentario que "blinde" el euskera, después de que hayan comenzado su trámite dos proposiciones de Ley, una de la formación soberanista y otra del PNV, para "blindar" el euskera en las OPEs a través de la reforma de la Ley de Empleo Público. "No lograrlo sería una catástrofe", ha advertido.

En declaraciones a Bizkaia Irratia, Otxandiano ha señalado que en otoño se debatirán estas dos proposiciones de ley con "el único debate" de "cómo blindar el sistema de perfiles lingüísticos frente a los ataques que llegan desde los tribunales".

A su juicio, en esta cuestión "es necesario alcanzar un consenso" porque "no lograrlo sería una catástrofe". En este sentido, considera que es posible ponerse de acuerdo en tres "principios básicos". En primer lugar, afirma que los derechos lingüísticos "deben ser respetados y garantizados". "Los derechos de los euskaldunes son, en este caso, los que están en juego", ha alertado.

En segundo lugar, ha asegurado que "debe existir igualdad entre las dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano", porque ambas son lenguas oficiales y "entre ambas debe haber igualdad".

En tercer lugar, ha apostado por ser "pragmáticos y actuar con empatía". "Conocemos bien la realidad sociolingüística de nuestros tres territorios, y también debemos tener en cuenta a las personas que no son euskaldunes", ha destacado.

Por ello, sobre la base de estos tres principios, Pello Otxandiano cree que se puede alcanzar un acuerdo. "La cuestión es cómo blindar nuestro sistema de perfiles lingüísticos ante los ataques. A partir de ahí, si coincidimos en los principios, el debate también es jurídico: qué garantías y seguridad jurídica podemos lograr, y de qué manera", ha precisado.

Tras indicar que "ahora toca ponerse de acuerdo", ha dicho que son "optimistas" porque no tienen otra opción. "Aquí se verá si existe o no madurez política. Hay dos propuestas, la del PNV y la de EH Bildu. Se trata de analizar cada una y ver cuál ofrece mayores garantías jurídicas", ha indicado.

Otxandiano ha defendido que su texto "es constitucional" y ha sido contrastada con expertos. "De hecho, nuestra propuesta es, en esencia, la misma que está actualmente en vigor en Galicia, avalada por sentencias del Tribunal Constitucional. Por tanto, cuenta con todas las garantías constitucionales", ha insistido.

Por ello, ha subrayado que el debate "no es si vendrá o no una reacción desde el ámbito constitucional -sabemos que no ocurrirá-, sino cómo dotarnos de las garantías necesarias para blindar nuestro sistema de perfiles lingüísticos". "Con madurez, creemos que es posible alcanzar un acuerdo", ha zanjado.