EH Bildu promete "una paliza democrática" a PP y Vox para contribuir así a la "ola antirreaccionaria" mundial

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, interviene durante el acto de inicio de campaña electoral de Bildu - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la coalición soberanista va a dar "una paliza democrática, popular, trabajadora, feminista y 'abertzale'" al PP y a Vox con los resultados de las elecciones generales en Euskadi, contribuyendo así a que estos comicios sean "la continuación de la ola que hace pinchar al bloque reaccionario" en Brasil, Estados Unidos y otros países.

Otegi ha participado este jueves en la apertura de la campaña electoral de EH Bildu, en un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz y en el que también han intervenido Oskar Matute e Idurre Bideguren, que lideran las listas de la formación soberanista al Congreso y Senado por Bizkaia, y Mikel Otero y Josu Estarrona, que encabezan las candidaturas a ambas cámaras por Álava.

En su intervención, Otegi ha aludido a la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que los disparos de la Policía Armada acabaron con la vida de cinco personas que participaban en una movilización obrera en Vitoria-Gasteiz.

El líder de EH Bildu ha denunciado que la del 3 de marzo "fue una operación para poner límites a lo que era la reforma del franquismo, para disciplinar al pueblo trabajador vasco y para decir que había dos cosas que eran intocables: la unidad del Estado y el capitalismo".

En este sentido, ha aludido a la frase "hemos contribuido a la paliza más grande de la historia", que forma parte de las grabaciones y comunicaciones internas de la Policía Armada sobre aquella jornada en la capital alavesa.

"Hubo alguien que en la operación del 3 de marzo dijo que se había producido la mayor paliza de la historia. Paliza democrática popular, de trabajadores feministas 'euskalzales' y 'abertzales', la que les vamos a dar [a PP y Vox] el 29 de noviembre en este país. Esa es la paliza democrática", ha manifestado.

Tras mostrarse convencido de que EH Bildu puede ser la lista más votada en Álava en las elecciones generales, ha explicado que en estos comicios se ha de optar entre quienes pretenden "recortar derechos", como el "bloque reaccionario" de PP y Vox, y quienes tienen "claro", como EH Bildu, que hay que "ampliar derechos y conquistar libertades nacionales y sociales".

Ha añadido que "frente a todas las incertidumbres que existen en el escenario político", existe "una certeza", consistente en que EH Bildu "va a derrotar al bloque PP y Vox".

"Votar a EH Bildu en Euskal Herria es votar a Lula en Brasil; es votar a Die Linke en Berlín, a la izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos, o al Sinn Féin en Irlanda", ha afirmado, en referencia a las formaciones y candidatos progresistas que han vencido a la derecha y la ultraderecha en otros países. "EH Bildu "a a ser la continuación de la ola que hace pinchar al bloque reaccionario", ha aseverado.

"ESPERANZA" FRENTE A LA "RESIGNACIÓN"

El líder de la formación independentista ha señalado que no están en la política para hacer "apología de la resignación", sino para "construir gobiernos de la esperanza" y para dar respuestas a las necesidades de la mayoría social.

Por su parte, Oskar Matute ha denunciado que pese a que en un principio, la derecha y la extrema derecha "han sido casi capaces de imponer un sentimiento colectivo de resignación y de derrota", en las últimas semanas "la esperanza ya ha empezado a cambiar de bando". "La internacional reaccionaria de Trump, Bolsonaro, Netanyahu, De Feijóo y de Abascal, está cayendo una y otra vez en las urnas", ha añadido, en referencia a los resultados de las últimas elecciones en EEUU, Brasil e Israel.

"NI UN ESPACIO DE PODER"

En este sentido, ha subrayado que "en Euskal Herria, el partido está en marcha", de forma que "es posible que el bloque [de PP y Vox] se desmantele". Matute, que ha reivindicado a EH Bildu como defensor de la memoria y los derechos de la clase trabajadora frente a las "élites", ha advertido de que si depende de los votos de EH Bildu "el bloque reaccionario de PP y Vox, de Vox y del PP juntos o por separado, no va a tener un solo espacio de poder, ni uno solo".

En su intervención, también ha lamentado que el rechazo por parte "del bloque de las derechas de una y otra banderas" --en referencia a PP, Vox, Junts y PNV-- ha "tumbado" el decreto de prórroga de los contratos de alquiler en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Matute, tras recordar que EH Bildu sí ha apoyado ese decreto, ha destacado que la coalición soberanista es "garantía de derechos" y "la garantía para consolidar una mayoría progresista, más valiente y más ambiciosa".

En este sentido, ha señalado que "hay quienes dicen que van a solucionar el problema de la vivienda y el encarecimiento de la vida, pero a la hora de la verdad repiten una y otra vez las mismas recetas fallidas que nos han traído hasta este atolladero".

Por su parte, Mikel Otero ha explicado que mientras en la sociedad "crece la incertidumbre, la inseguridad vital y material, y la sensación de abandono", quienes conforman el "bloque reaccionario" se aprovechan de la "desafección y malestar" de los ciudadanos.

"ESPERANZA CREÍBLE"

Estos partidos, según ha indicado, "alimentan las pasiones tristes, el odio, el miedo, el resentimiento, y la desesperación, retorciendo las causas, agriando el tono, y generando sensación de caos para venir con el mazo". Frente a la amenaza de dicha opción política, ha reivindicado la "esperanza creíble" que representa EH Bildu.

A su vez, Idurre Aranguren ha denunciado que en esta legislatura, PP y Vox "han propuesto todas las semanas retrocesos con sus propuestas de ley". "Han abusado de su mayoría absoluta, reformando el reglamento del Senado al antojo partidista; han vetado nuestra participación en muchos foros; han intentado ilegalizarnos, ridiculizarnos por hablar en euskera", ha criticado.

En una línea similar, Josu Estarrona ha afirmado que el PP y Vox recurren "al manual de 'trumpismo' y la posverdad, con tácticas de desinformación y polarización". "El PP de Feijóo, que se presentó con traje de charol del moderantismo, viste a día de hoy con el sastre de la internacional reaccionaria; y se ha convertido en una sucursal de la franquicia global de la crispación, el odio y el retroceso", ha manifestado, para añadir que el objetivo de EH Bildu será "dejar al bloque reaccionario en mínimos históricos" en Euskadi.

También ha intervenido en el acto Rocío Vitero, candidata a la Alcaldía de Vitoria-Gasteiz para las elecciones municipales de 2027, que ha subrayado que en las elecciones generales EH Bildu va a ser "clave" para parar al "frente reaccionario", y ha recordado que en el pasado, en la capital alavesa, la coalición soberanista ya demostró su compromiso en este sentido.