EH Bildu rechaza "con contundencia" el ataque de EEUU a Venezuela y defiende "la soberanía como principio irrenunciable"

10 December 2025, Venezuela, Caracas: Venezuelan President Nicolas Maduro plays with a carrot next to his wife Cilia Flores (R) Photo: Jesus Vargas/dpa - Jesus Vargas/dpa

EH Bildu ha querido "denunciar y rechazar con contundencia" la "agresión imperialista de Estados Unidos contra el pueblo soberano de Venezuela" tras los ataques de las últimas horas en Caracas y alrededores, así como la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, y ha defendido "como principios irrenunciables" la "soberanía, la autodeterminación y la paz de todos los pueblos".

La formación ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para expresar su rechazo a los ataques de EEUU en territorio venezolano, "así como toda forma de injerencia e intervención externa".

"EH Bildu quiere denunciar y rechazar con contundencia la agresión imperialista de Estados Unidos contra el pueblo soberano de Venezuela, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, así como toda forma de injerencia e intervención externa", ha expresado.

Tras explicar que la formación "defiende y defenderá siempre el principio de soberanía, la autodeterminación y la paz de todos los pueblos y naciones del mundo como principios irrenunciables", han reconocido estar "en permanente contacto" con fuerzas políticas con las que tienen relación en América del Sur.

"Estamos en contacto con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de los gravísimos acontecimientos que se están produciendo en la República Bolivariana de Venezuela", ha concluido EH Bildu.